Aleksandar Mitrovic s’ouvre sur sa culpabilité d’avoir poussé l’arbitre Chris Kavanagh et pourquoi les buts sont ses «bébés» | Nouvelles du football

Aleksandar Mitrovic se demandera toujours ce qui aurait pu être pour lui lors de la saison exceptionnelle de Fulham en Premier League.

« C’est un sentiment de bonheur mais ça me rend un peu coupable parce que je savais que si je n’avais pas été banni, je pourrais marquer encore plus de buts », raconte l’attaquant en exclusivité. Sports du ciel.

Les huit matchs manqués par Mitrovic pour son moment de folie en poussant l’arbitre Chris Kavanagh lors de la défaite de Fulham en quart de finale de la FA Cup à Manchester United ont interrompu ce qui avait été une campagne de déclaration pour le Serbe.

« Je ne saurai jamais ce que j’aurais pu marquer », a-t-il déclaré. « C’est dommage d’en parler mais je crois en moi et je pense que si j’étais sur le terrain, j’aurais pu marquer plus de buts. »

Mais le vilain incident de mars, qui s’est également accompagné d’une amende de 75 000 £, a servi de leçon précieuse à Mitrovic, même s’il insiste sur le fait que sa passion sur le terrain ne changera pas.

Image:

Aleksandar Mitrovic a été banni pour huit matchs après avoir poussé l’arbitre Chris Kavanagh lors de la défaite en quart de finale de la FA Cup de Fulham à Manchester United.





« J’ai fait une erreur, c’est clair, je ne devrais pas réagir comme ça », a-t-il déclaré. « C’était important que je parle à l’arbitre après quelques jours et il savait que ce n’était rien de personnel pour lui. C’était une réaction, il a compris, tout peut arriver dans le feu de l’action.

« C’est la façon dont je joue le jeu, je tiens tellement à ce club et à la victoire que je joue avec beaucoup d’émotion. Je ne me suis pas contrôlé, j’ai fait une erreur et j’ai accepté la punition et l’amende. J’en ai appris.

« Ma façon de jouer ne va pas beaucoup changer. Je ne vais pas attaquer l’arbitre. Je suis un gagnant, peu importe si je joue à des jeux vidéo ou contre quelqu’un sur le terrain, j’essaie de gagner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dermot Gallagher explique pourquoi Aleksandar Mitrovic de Fulham a été expulsé en FA Cup pour avoir poussé un arbitre, tandis que Bruno Fernandes de Manchester United n’était pas pour un incident similaire en Premier League contre Liverpool



« J’ai eu beaucoup de conversations avec le manager. Il m’a dit de ne pas changer, de mieux me contrôler, bien sûr, mais c’est qui je suis. Si vous demandez à n’importe quel arbitre, je lui serre la main après le match. C’est quelque chose que je ‘ai appris et c’était difficile pour moi. C’est derrière moi maintenant. »

« Marquer, c’est comme une drogue »

Image:

Aleksandr Mitrovic célèbre le deuxième but de Fulham à Southampton





Mitrovic a été contraint de passer les samedis après-midi à maintenir sa forme physique sur le terrain d’entraînement de Fulham tandis que ses coéquipiers se rapprochaient de la première moitié et du record de points du club en Premier League – qu’ils dépasseront avec une victoire lors de leurs deux derniers matches.

Il avait fourni toutes les réponses à ceux qui doutaient de pouvoir enfin accéder à la Premier League après avoir inscrit un record de 43 buts en 44 matches de championnat la saison dernière. Mitrovic s’est toujours soutenu.

« Je sais que dans le passé, j’ai marqué des buts dans toutes les ligues dans lesquelles j’ai joué : la Belgique, le championnat, la Ligue des champions, la Ligue Europa, à Anderlecht, avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré. « Je connaissais ma capacité à marquer des buts et mes capacités dans la surface si j’ai un bon service, je sais que je suis vraiment dangereux contre n’importe quel adversaire. Je joue toujours avec cette confiance. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic vise plus de buts dans les matchs restants de la saison et les a décrits comme ses bébés cette saison



Et comme tous les meilleurs attaquants, il cherche désespérément à les marquer, peu importe comment ils viennent.

« C’est comme une drogue. Si tu en marques un, tu en veux deux tout de suite, tu ne penses pas au premier but. Donne-moi le ballon, donne-moi la croix. Tu te fâches ! » il a dit.

« A chaque entraînement, j’essaie de marquer des buts, je rivalise avec moi-même pour marquer plus qu’hier. Si je n’ai pas eu une bonne séance d’entraînement, je reste après et je mets quelques balles dans le filet juste pour garder ce sentiment. Quand tu marques buts vous vous sentez bien. Vous pouvez gagner par trois ou quatre et c’est agréable, mais si vous ne marquez pas de but, vous manquez quelque chose.

« J’ai célébré un tap-in comme un coup franc de 25 mètres »

« J’aime les tap-ins [the most], c’est le bon endroit, le bon moment, tu prédis bien le match et tu tapes dessus. Pour un attaquant, le plus important est de rester concentré et de prévoir ce qui va se passer. Marquer un tap-in vous fait vous sentir vraiment bien parce que vous n’avez pas besoin de courir 30 mètres ou de dribbler, vous êtes juste là et mettez simplement le ballon dans le filet. Chaque objectif est important et spécial d’une manière différente, mais ils sont comme mes bébés.

« L’an dernier, au championnat, j’en ai marqué un avec mon genou et je célébrais comme si c’était un coup franc de 25 mètres. Un but est un but, pour moi, il suffit qu’il dépasse la ligne! »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de l’affrontement entre Southampton et Fulham en Premier League



Et à son retour à Southampton samedi dernier, Mitrovic a enfin retrouvé ce sentiment en inscrivant son 12e but de la saison en Premier League lors de son caméo de 26 minutes.

« C’était vraiment spécial dès le premier instant où je suis entré sur le terrain lors de l’échauffement, notre public est devenu fou et même quand je joue dans l’équipe nationale, je ne vois pas autant de drapeaux serbes.

« C’était un moment vraiment incroyable. Quand je suis entré sur le terrain pendant le match, la foule est devenue plus folle que lorsque nous avons marqué. C’était un moment vraiment spécial et important pour moi. Le soutien que j’ai eu était incroyable et m’a facilité la tâche. passer par tout cela. »

Les matchs restants de Fulham

20 mai : Palais de cristal (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

28 mai : Homme Utd (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30