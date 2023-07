Aleksandar Mitrovic: l’attaquant de Fulham veut quitter le club de Premier League pour l’Arabie saoudite alors qu’Al Hilal offre 25,5 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Al Hilal a offert 25,5 millions de livres sterling pour l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic, ont déclaré des sources saoudiennes Sky Sports Nouvelles.

Des sources proches du joueur nous ont dit que Mitrovic voulait quitter la Premier League et rejoindre la Saudi Pro League.

L’international serbe a marqué 14 buts en championnat la saison dernière pour aider Fulham à terminer dans la première moitié du tableau.

Les buts de Mitrovic ont également joué un rôle clé en aidant le club de l’ouest de Londres à revenir dans l’élite du championnat à deux reprises.

L’attaquant a rejoint Fulham, initialement prêté en février 2018, avant de signer définitivement pour environ 25 millions de livres sterling plus tard cette année-là.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez quelques-uns des meilleurs buts d’Aleksandar Mitrovic de la saison 2022-23…



Plus à venir.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.