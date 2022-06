Alek Minassian condamné à perpétuité pour l’attaque d’une camionnette à Toronto

L’homme responsable de l’attaque meurtrière à Toronto en 2018 a été condamné lundi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, un juge ayant souligné l’impact dévastateur de ses actes.

Alek Minassian a également été condamné à 20 ans pour 15 chefs de tentative de meurtre, qui doivent être purgés simultanément.

La juge Anne Molloy, qui a présidé l’affaire, a déclaré qu’une récente décision de la Cour suprême empêchait les condamnations consécutives, mais que les déclarations de la victime rendues dans l’affaire plus tôt lundi étaient toujours importantes.

« Chacune de ces vies était précieuse », a déclaré Molloy, étouffée, alors qu’elle prononçait sa peine.

« Ce que vous avez dit compte, ça compte, ça compte pour moi et ça comptera pour d’autres personnes qui devront prendre des décisions à l’avenir. »

Huit femmes et deux hommes sont morts le 23 avril 2018, lorsque Minassian, déterminé à l’infamie, irrité par des femmes qui ne voulaient pas coucher avec lui et radicalisé dans les entrailles d’Internet, a délibérément conduit une camionnette de location sur un trottoir très fréquenté. Une autre femme est décédée plus de trois ans plus tard des suites de blessures subies ce jour-là.

Le tribunal a entendu des dizaines de déclarations émotionnelles des victimes de la part de personnes profondément touchées par l’attaque.

Parmi eux se trouvait un dessin, soumis par Diyon, neuf ans, qui a perdu sa mère, Renuka Amarasinghe, dans la tragédie. Le croquis, au crayon de couleur sur papier ligné du soleil brillant sur le garçon et sa mère, a ému la cour aux larmes.

« C’est charmant », a déclaré Molloy, qui a essuyé quelques larmes dans la salle d’audience animée remplie de dizaines de victimes et de leurs familles.

Molloy a déclaré Minassian coupable l’année dernière de 10 chefs de meurtre au premier degré et de 16 chefs de tentative de meurtre. Lundi, il est resté silencieux tout au long de son audience de détermination de la peine, assis dans un costume gris mal ajusté, chauve, fixant la plupart du temps le sol.

L’audience a été la première occasion pour les victimes et les familles de faire face au tueur en personne après son procès devant juge seul et son verdict par vidéoconférence pendant la pandémie.

Haneen Najjar, dont le père est décédé dans l’attaque, a déclaré avoir immigré au Canada en 2017 avec son frère, laissant ses parents en Jordanie. Elle craignait que quelque chose ne leur arrive alors qu’ils étaient si loin.

« Je ne savais pas que cette peur se matérialiserait ici à Toronto, à des milliers de kilomètres de chez eux et d’une manière aussi horrible et dévastatrice », a-t-elle déclaré.

Son père, Munir Najjar, est mort ce jour-là à 85 ans. Il était en ville avec sa femme pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que son fils de 15 ans avait découvert que son grand-père était décédé après avoir reconnu une chaussure solitaire dans la rue près d’un corps couvert.

« Quelqu’un peut-il imaginer l’impact d’une telle catastrophe sur un enfant ? dit-elle à travers les larmes.

Robert Forsyth a parlé au tribunal de sa tante, Betty Forsyth, qu’il a qualifiée de « bibliothèque ambulante » d’informations familiales.

« Sa présence et de nombreuses histoires inédites sont perdues à jamais », a-t-il déclaré d’une voix captivante en fixant Minassian.

Robert Anderson a décrit une litanie de blessures débilitantes dans sa déclaration de la victime, qui a été lue par le procureur de la Couronne. Il a passé quatre semaines aux soins intensifs, a subi une hémorragie cérébrale, un foie lacéré qui a nécessité une intervention chirurgicale et une tranche de rate qui a dû être retirée.

« Je continue mes activités quotidiennes normales mais je ne fais plus de vélo à cause de vertiges », écrit-il. « Ma mémoire à court terme continue de souffrir des blessures à la tête. »

Jun Seok Park a déclaré que sa famille l’avait depuis désavouée parce que l’accident lui avait coûté tout son argent, à elle et à sa famille.

Elle a dit qu’elle était dans le coma à l’hôpital depuis plus d’un mois et vit avec des lésions cérébrales permanentes, une perte auditive et des problèmes de vision.

« Je dois m’inquiéter d’avoir une crise et un accident vasculaire cérébral tous les jours jusqu’à ce que je meure à cause de cette lésion cérébrale causée par cette attaque de camionnette », a-t-elle écrit.

Elle ne peut pas travailler en raison de ses blessures et ne peut sortir du lit que l’après-midi et le soir. Park a déclaré que sa famille avait dû venir de Corée au Canada pour l’aider pendant 19 mois.

« Maintenant, ils ont finalement rompu leur relation avec moi et n’ont plus de contact avec moi parce qu’ils pensent que je suis la chose qui a ruiné leur vie financièrement », a écrit Park.

Ra So se souvient d’avoir marché avec son amie, So He Chung, le jour de l’attaque. Le couple a décidé de marcher jusqu’à la bibliothèque au lieu de prendre le transport en commun en raison du temps exceptionnellement chaud.

Elle et son amie ont été touchées lors de l’attaque. Elle a regardé autour d’elle et a vu des corps et du sang partout. Quand elle a baissé les yeux, elle a vu du sang recouvrir son propre corps.

« En gros, tous les os de mon visage ont été brisés en morceaux, sauf mon front », a-t-elle écrit. Elle a vu son amie, qui était inconsciente, mais qui ne saignait pas.

Alors je pensais que Chung allait bien. Quand elle s’est réveillée, personne ne voulait lui dire ce qui était arrivé à son amie. Quelques jours plus tard, So a été amenée dans une pièce avec une assistante sociale, ses parents et ses amis pour lui dire que Chung était décédée.

« Je me souviens avoir pleuré et crié mon déni après sa mort », a-t-elle écrit.

Trois femmes qui ont été témoins de l’attaque ont également parlé de leurs problèmes depuis ce jour.

Janet Jiang a pleuré en parlant de donner la RCR à une femme qui a été frappée et qui l’a vue mourir. Jiang a dit qu’elle a vécu avec le doute d’elle-même depuis.

« Je rejoue ce jour des milliers de fois, me demandant si j’aurais pu faire les choses différemment et si elle serait toujours là aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Betty Forsyth, Ji Hun Kim, So He Chung, Geraldine Brady, Chul Min Kang, Anne Marie D’Amico, Munir Najjar, Dorothy Sewell, Andrea Bradden, Beutis Renuka Amarasingha et Amaresh Tesfamariam sont morts des suites d’une attaque.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 juin 2022.