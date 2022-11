Alek Manoah est finaliste pour le prix AL Cy Young

L’as des Blue Jays de Toronto, Alek Manoah, a été nommé parmi les trois finalistes du prix Cy Young de la Ligue américaine, décerné chaque année au meilleur lanceur de la ligue.

À sa deuxième saison dans les ligues majeures, le joueur de 24 ans a affiché un dossier de 16-7 en tant que partant, une MPM de 2,24 et 180 retraits au bâton.

Manoah a également formé sa première équipe d’étoiles et a aidé à ramener le baseball des séries éliminatoires au Rogers Center pour la première fois depuis 2016.

Les deux autres finalistes sont Dylan Cease des White Sox de Chicago et le futur Hall of Famer Justin Verlander des Astros de Houston.

Verlander est deux fois vainqueur de Cy Young et est fortement favorisé pour remporter à nouveau le prix après avoir aidé les Astros à remporter la Série mondiale avec une brillante performance lors d’un match pivot 5 jeudi.

Un Blue Jay a remporté le prix la saison dernière lorsque Robbie Ray a remporté l’honneur avant de signer avec les Mariners de Seattle pendant la saison morte.

Si Manoah peut battre Verlander et Cease, il rejoindra Ray, Roy Halladay, Pat Hentgen et le vainqueur consécutif en 1997 et 1998, Roger Clemens, en tant que seuls autres lanceurs des Blue Jays à remporter le prix.