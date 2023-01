Alejandro Zendejas sera-t-il la prochaine star américano-mexicaine de l’USMNT ?

Doug McIntyre Journaliste de football

En 2015, les futurs vedettes de la Coupe du monde, Tyler Adams et Christian Pulisic, étaient en tête d’affiche de l’équipe nationale des moins de 17 ans des États-Unis. Mais pour l’entraîneur des U-17 de l’époque, Richie Williams, la contribution d’Alejandro Zendejas à cette équipe américaine – qui comprenait deux autres membres de la formation américaine lors de la Coupe du monde de l’an dernier au Qatar – était tout aussi importante.

“Quand vous parlez de personnalités, il était l’un des plus grands gars de ce groupe”, a déclaré Williams à FOX Sports à propos de Zendejas, l’ailier américano-mexicain de 24 ans qui devrait faire ses débuts seniors pour l’USMNT mercredi 2023. – match amical d’ouverture à Los Angeles contre la Serbie (22 h HE). “C’est une personne exceptionnelle.”

Avec des engagements de club empêchant Adams, Pulisic et le reste des habitués basés en Europe disponibles pour l’exposition de mercredi ou une autre samedi contre la Colombie, l’entraîneur américain par intérim Anthony Hudson a sélectionné une liste composée principalement de joueurs MLS hors saison. La liste comprend cinq joueurs qui sont allés au Qatar, ainsi que des espoirs comme Gaga Slonina et Paxten Aaronson qui n’ont pas encore rompu avec leurs clubs européens.

Pourtant, Zendejas est peut-être l’appel le plus intrigant de tous. La centrale mexicaine Club America a étonnamment accepté de libérer Zendejas pour le match contre la Serbie – un développement bienvenu pour un joueur qui a une chance légitime de rester lorsque l’équipe nationale au complet se réunira en mars pour les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF avec Grenade et El Salvador.

S’il le veut, c’est ça.

Zendejas a déjà joué deux fois pour l’équipe senior du Mexique, des matchs auxquels la FIFA a déclaré plus tard qu’il n’aurait pas dû participer car il avait représenté les États-Unis à la Coupe du monde U-17. Zendejas pourrait encore jouer pour Le Tri après le match de mercredi, bien qu’il doive demander à la FIFA un changement d’allégeance unique. Cependant, s’il s’adapte pour les États-Unis dans la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars, il sera définitivement lié à l’USMNT. Zendejas s’est arrêté avant de s’engager envers l’un ou l’autre pays lorsqu’il s’est adressé aux journalistes mardi, mais l’avoir impliqué ce mois-ci ne peut pas faire de mal.

“Je me concentrerai probablement sur l’avenir une fois que nous aurons atteint ce point de vue”, a déclaré Zendejas lorsque FOX Sports lui a demandé s’il accepterait une invitation pour la Ligue des Nations ou la Gold Cup cet été.

Atterrir Zendejas pour de bon serait un coup d’État. Déjà titularisé dans le club le plus prestigieux de la Liga MX, il compte 13 buts en 40 matches avec Las Águilas, dont cette beauté samedi dernier contre Puebla :

“Alex est un joueur absolu”, a déclaré l’attaquant américain Brandon Vázquez, un autre membre de l’équipe U-17 de 2015. “Il est tellement sournois. Sa vitesse et sa vitesse sont excellentes, et il est incroyable avec le ballon.”

Et comme ses statistiques et cette vidéo le prouvent, Zendejas peut aussi marquer. Ce n’est pas rien pour un programme qui a eu beaucoup de mal à se terminer au Qatar. Les Américains ne peuvent jamais avoir assez de menaces de but. Pour cette raison, Zendejas était sur le radar du staff américain depuis avant la Coupe du monde, l’entraîneur de l’époque, Gregg Berhalter, ayant commencé le processus de recrutement l’année dernière.

“C’était génial de le voir”, a déclaré Hudson à propos de Zendejas, qui reviendra au Club America après le match de mercredi. “Je pense que les joueurs ont vraiment apprécié qu’il soit ici, qu’il soit dans le camp.

Ils ont également été impressionnés par ses compétences. “C’est un gaucher très dynamique”, a déclaré Aaronson. “Quand il ramasse le ballon, il donne toujours l’impression qu’il va créer quelque chose de spécial.

S’il devait finalement choisir les États-Unis, Zendejas deviendrait le dernier double citoyen à choisir les États-Unis plutôt qu’un autre pays depuis 2018. Quatre – Sergiño Dest, Antonee Robinson, Yunus Musah et Jesús Ferreira – ont commencé la défaite des Américains en huitièmes de finale contre les Pays-Bas. à la Coupe du monde 2022. Zendejas deviendrait également le deuxième attaquant mexicain-américain convoité à repousser Le Triprogresse en un peu plus d’un an, rejoignant Ricardo Pepi, originaire d’El Paso, au Texas. Vazquez, l’attaquant Cade Cowell et l’arrière Jonathan Gomez sont d’autres joueurs du camp qui peuvent encore jouer pour l’un ou l’autre pays.

L’opportunité de voir Zendejas et d’autres jeunes de premier ordre ce mois-ci a été une distraction bienvenue pour un programme encore sous le choc du scandale impliquant Berhalter et les parents de l’ailier Gio Reyna. Hudson, l’un des assistants de Berhalter au Qatar, a repris l’équipe jusqu’à ce que l’enquête indépendante sur l’affaire soit terminée. Hudson a admis que la situation avait particulièrement pesé sur les joueurs seniors. Il a abordé le problème avec l’équipe avant le début du camp.

“Je pense qu’il y a un sentiment de tristesse, parce que tout le monde s’investit tellement dans [the World Cup]”, a déclaré Hudson mardi. “C’est triste parce que toute l’attention s’est éloignée de tout le bon travail là-bas et a été déplacée dans une autre direction.

L’ambiance a commencé à changer lorsque l’entraînement a commencé. “Vous arrivez au camp, et c’est comme si le monde extérieur disparaissait pendant 10 à 12 jours”, a ajouté Hudson.

Maintenant que le premier match du cycle de la Coupe du monde 2026 est là, l’accent est mis sur l’avenir. Et le présent.

“J’essaie juste de profiter du moment, d’essayer de profiter de cette opportunité”, a déclaré Zendejas, qui a révélé qu’avant de rapporter, il avait parlé à Pulisic, qui lui a souhaité bonne chance cette semaine.

“C’est amusant de renouer avec un groupe de joueurs avec qui j’avais l’habitude de jouer. Nous avons en quelque sorte perdu la connexion pendant un moment, mais c’est bon de revoir les gars.”

