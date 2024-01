Alejandro Mayorkas : le comité de la Chambre votera sur la résolution de destitution le 31 janvier

Washington

Le comité de la sécurité intérieure de la Chambre prévoit de voter le 31 janvier une résolution de destitution du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, ce qui fera de lui le deuxième secrétaire de cabinet de l’histoire à être accusé d’un crime et d’un délit graves.

Une source proche du dossier a déclaré à CNN que le plan était de faire voter le comité le 31 janvier, et de lancer l’action dès février. Le panel tient jeudi sa deuxième et dernière audience de mise en accusation de Mayorkas.

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants sont de plus en plus confiants dans le fait qu’ils disposeront des voix nécessaires pour destituer rapidement les Mayorkas en raison des problèmes de migration à la frontière, maintenant qu’un certain nombre de républicains des districts swing ont manifesté leur soutien et que la question de l’immigration reste au premier plan des débats. Campagne 2024, comme CNN a déjà rapporté.

Mais avec une majorité très mince, on ne sait toujours pas comment se déroulera un vote au sol, les démocrates qualifiant cette décision sans précédent d’imprudente et accusant le Congrès de l’échec à corriger les lois sur l’immigration.

Mia Ehrenberg, porte-parole du DHS, a accusé jeudi les républicains de la Chambre des représentants de « perdre du temps » en poursuivant la procédure de destitution et a qualifié cet effort de « distraction nuisible de nos priorités critiques en matière de sécurité nationale ».

À une audience la semaine dernièreles Républicains ont fustigé les Mayorkas pour ce qu’ils prétendent être un manquement à leur devoir en tant que postes frontaliers. ont atteint des niveaux recordstandis que les démocrates ont fait valoir que la procédure de destitution était politiquement motivée et sans fondement.

La majorité républicaine de la Chambre des représentants a intensifié son examen minutieux de l’administration Biden sur plusieurs fronts. Les Républicains de la Chambre continuent de poursuivre une enquête de mise en accusation contre le président Joe Biden et prennent des mesures pour que le fils du président, Hunter Biden, soit jugé pour outrage au Congrès. Mais alors que l’enquête Biden avance méthodiquement et qu’un certain nombre de républicains restent sceptiques quant à la destitution du président, de hauts responsables républicains pensent que cibler Mayorkas sera plus facile à mesure que la crise frontalière devient un enjeu déterminant de la campagne.

Si le secrétaire à la Sécurité intérieure était destitué, ce serait un événement extrêmement rare. Un seul responsable du Cabinet a été destitué dans l’histoire américaine : le secrétaire à la Guerre William Belknap en 1876.

Cette histoire a été mise à jour avec des réactions supplémentaires.