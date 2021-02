WASHINGTON – Alejandro Mayorkas a été confirmé mardi par le Sénat et deviendra le premier immigrant et le premier Latino à diriger le Département de la sécurité intérieure.

Malgré l’opposition des républicains, Mayorkas a obtenu suffisamment de votes pour la confirmation, par 56 voix contre 43. C’était l’un des votes les plus proches pour tous les candidats du président Joe Biden.

Biden a demandé une confirmation rapide de ses candidats à la sécurité nationale alors qu’il remplissait son cabinet, mais les républicains du Sénat se sont opposés, citant des inquiétudes quant à la façon dont Mayorkas a réglé les différends dans un programme de visa lors d’un précédent poste dans le département, ce qui a retardé le processus de confirmation.

Le département de la sécurité intérieure est responsable de la lutte contre le terrorisme, de la cybersécurité, de la sécurité aux frontières, de l’application des lois américaines sur l’immigration, etc. En tant que secrétaire du DHS, Mayorkas dirigera un groupe de travail sur la séparation des familles, principalement axé sur la réunification des parents migrants et de leurs enfants.

Mayorkas est arrivé aux États-Unis de Cuba en 1960 avec ses parents en tant que réfugiés du régime de Fidel Castro. Il a été secrétaire adjoint du Department of Homeland Security et a dirigé son agence de citoyenneté.

Au cours de son audition, Mayorkas a été confronté à des questions pointues des républicains sur ses antécédents, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Les a exhortés à voter contre sa confirmation, critiquant le candidat dans un discours au Sénat mardi matin comme un « partisan éthiquement compromis avocat. »

L’administration Biden est sur le point d’annoncer une série d’actions exécutives mardi après-midi faisant reculer certaines des politiques d’immigration radicales du président Donald Trump.

Le différend sur les visas mis en évidence par les républicains du Sénat concernait le programme EB-5 qui encourage les investissements des entreprises pour créer des emplois. Un rapport de l’inspecteur général selon lequel Mayorkas a communiqué avec les parties prenantes en dehors du processus normal, et sans son intervention, les cas «auraient été décidés différemment».

Le rapport a également déclaré que les actions de Mayorkas étaient légales et «légitimement de sa compétence» en tant que directeur. Mayorkas a déclaré que c’était son travail de résoudre les différends dans une bureaucratie complexe.

Il a aidé à créer un bureau chargé de superviser les examens EB-5, réorganisé le processus d’évaluation et amélioré les mesures de protection contre la fraude et la sécurité du programme.

Plus tôt mardi, le Sénat a confirmé une autre position historique du Cabinet: Pete Buttigieg en tant que secrétaire aux transports. Il est le premier secrétaire du Cabinet ouvertement gay à être confirmé par le Sénat.

Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, et candidat démocrate à la présidentielle, a reçu un soutien bipartite écrasant avec un vote de 86 à 13.

Buttigieg a déclaré qu’il était « honoré et humilié par le vote d’aujourd’hui au Sénat – et prêt à se mettre au travail ».

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., La nouvelle présidente démocrate du panel supervisant la confirmation de Buttigieg, l’a salué comme un « jeune maire énergique » qui pourrait « nous aider à inaugurer une nouvelle ère de transport ».

Le ministère des Transports distribue des milliards de dollars en financement fédéral des routes et réglemente l’aviation, les chemins de fer et les autobus. Le plan d’infrastructure et d’énergie propre de Biden proposait de placer 500000 bornes de recharge le long des autoroutes et de changer les véhicules fédéraux en énergie électrique. Biden a signé un décret imposant le port de masques faciaux dans les aéroports, sur certains transports en commun et sur de nombreux trains, avions et bus.

Contribution: Bart Jansen, Nicholas Wu, Savannah Behrmann