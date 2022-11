Alejandro Garnahco: le manager de Man Utd, Erik ten Hag, met en garde un adolescent contre son attitude | Nouvelles du football

L’adolescent de Manchester United, Alejandro Garnacho, a été averti par le manager Erik ten Hag que ses chances de réussir à Old Trafford dépendaient de son attitude.

Garnacho, 18 ans, a fourni deux passes décisives sur le banc lors de la victoire 4-2 de United sur Villa jeudi soir dans la Coupe Carabao alors qu’il a contribué à inspirer un retour en seconde période pour organiser un match nul au quatrième tour contre Burnley.

L’international argentin U20 a fait ses débuts seniors complets par Ten Hag en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol à la fin du mois dernier, avant de marquer son premier but pour le club de la Real Sociedad une semaine plus tard.

Regardez la sensationnelle passe décisive d’Alejandro Garnacho pour Scott McTominay pour porter le score à 4-2 contre Aston Villa



Mais Ten Hag a précédemment admis que le comportement de Garnacho n’était pas conforme aux normes plus tôt dans la campagne, avec des rapports affirmant qu’il avait été deux fois en retard pour l’entraînement de pré-saison, et après le match de Villa, le Néerlandais a de nouveau souligné l’importance d’une bonne attitude.

“C’était bien qu’il soit venu et ait montré cette performance et ait eu cet impact dans le jeu, pour pouvoir aider, faire les dribbles et courir derrière”, a déclaré Ten Hag.

“Il y a certaines choses qu’il doit améliorer, par exemple lorsque nous tardons à aller chercher les deuxièmes balles. Il a encore des choses à apprendre mais nous sommes évidemment satisfaits de son développement et il peut contribuer à l’équipe.

Faits saillants du match du troisième tour de la Carabao Cup entre Manchester United et Aston Villa.



“Cela dépend de son approche, de son attitude. Quand il continue à travailler alors oui, c’est possible [for him to play more]. Il veut s’améliorer chaque jour. Il doit faire les bonnes choses dans son style de vie. Il a la capacité.”

Fernandes: Garnacho n’a pas eu la meilleure attitude en pré-saison

Bruno Fernandes, l’un des vice-capitaines de United, a fait référence au comportement de Garnacho en pré-saison après le premier but senior de l’adolescent lors de la victoire 1-0 contre la Sociedad plus tôt ce mois-ci.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a déclaré que son équipe avait été bâclée en première mi-temps contre Aston Villa, mais a félicité son équipe pour sa performance après la pause et pour avoir rebondi après la défaite de dimanche.



“Il est bon mais il sait que nous attendons beaucoup de lui”, a déclaré Fernandes à BT Sport. “Il est évidemment encore très jeune et il va très bien.

“Au début de la saison, il n’était pas à son meilleur, dans le [pre-season] tournée, il n’a pas eu la meilleure attitude qu’il aurait dû avoir, et c’est pourquoi il n’a pas eu ses chances jusqu’à présent.

“Maintenant, il a ses chances parce qu’il s’entraîne mieux, il a une attitude différente et il mérite ses chances. Tout le monde est vraiment content pour lui et satisfait de son but.”

Qui est Alejandro Garnacho ?

Alejandro Garnacho est l’espoir le plus brillant de Man Utd





United a signé Garnacho du côté espagnol de l’Atletico Madrid en 2020, dans le cadre d’une campagne de recrutement de jeunes qui les a vus prendre Marc Jurado de Barcelone et Alvaro Fernandez du Real Madrid.

Garnacho est devenu l’un des espoirs les plus prometteurs du club depuis lors. Il a joué un rôle central dans la course réussie de United à la FA Youth Cup la saison dernière, marquant deux fois lors de la finale à Old Trafford contre Nottingham Forest.

L’adolescent a également fait ses débuts professionnels contre Chelsea à Old Trafford en avril et a maintenant marqué une fois et mis en place deux autres en sept apparitions cette saison, dont deux depuis le début.

Les rapports suggèrent que United travaille sur un nouvel accord pour Garnacho alors qu’ils cherchent à lier l’une de leurs jeunes stars les plus brillantes au milieu de l’intérêt des meilleurs clubs européens.

Son talent n’est pas non plus passé inaperçu sur la scène internationale. Garnacho était éligible pour jouer pour l’Espagne, mais une convocation choc de l’équipe senior argentine en mars semble l’avoir convaincu de prêter allégeance aux vainqueurs en titre de la Copa America.