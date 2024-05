Alejandro Garnacho est désormais dans une position à laquelle personne ne s’attendait vraiment à Man Utd, et il en paie le prix.

L’ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, a été l’un des joueurs les plus dynamiques de l’équipe lors du match contre Arsenal ce week-end.

La performance d’Alejandro Garnacho n’a cependant pas été sans défauts. Tout comme le jeune Cristiano Ronaldo, le produit final de Garnacho s’est avéré insuffisant.

Nous avons vu, tout au long de la saison, Alejandro Garnacho être bien plus efficace qu’il ne l’était contre les Gunners. C’était la démonstration d’un joueur fatigué mais talentueux.

Garnacho est le seul joueur de Manchester United à être nommé dans chaque équipe de match cette saison.

Minutes d’Alejandro Garnacho en 2023/24 contre 2022/23

Alejandro Garnacho a débuté cette saison en cherchant à s’imposer comme titulaire régulier, plutôt que d’être simplement utilisé comme remplaçant d’impact.

Mission accomplie. Alejandro Garnacho a été un habitué, que Marcus Rashford soit titulaire ou non, car il s’est montré tout aussi efficace en passant sur le flanc droit.

Résultat, Garnacho a vu son temps de jeu exploser, bien au-delà de ses minutes très limitées la saison dernière.

2022/23 2023/24 Minutes d’Alejandro Garnacho 1 202 3 331

Les minutes d’Alejandro Garnacho ont presque triplé cette saison. C’est le signe de ses progrès et de son importance croissante, mais c’est aussi une arme à double tranchant.

Lorsque l’équipe gagne, il est facile de surfer sur la vague et de jouer chaque minute possible. Lorsque la forme est extrêmement incohérente et qu’il est difficile d’atteindre les objectifs, cela devient très difficile.

Garnacho fait partie d’une attaque qui n’a pas fonctionné et, par conséquent, il a essayé de forcer le problème.

Nous l’avons vu contre Arsenal, particulièrement en fin de match lorsqu’il a tiré un tir spéculatif, mais apprivoisé, plutôt que d’essayer de repérer un coéquipier avec une passe.

Amad peut apporter une partie de la solution

Alejandro Garnacho a fait d’excellents progrès cette saison, mais ces minutes supplémentaires lui font des ravages.

Manchester United doit faire ce qu’il y a de mieux pour Garnacho et pour l’équipe, et cela peut passer par une concurrence accrue.

Antony n’a pas réussi à se montrer assez bon pour conserver une place régulière, mais une lueur d’espoir apparaît avec l’arrivée d’Amad ce week-end.

Erik ten Hag s’est dit impressionné par la performance d’Amad et l’Ivoirien peut, espérons-le, commencer à menacer une place. Ajoutez à cela le retour de Marcus Rashford, et Bruno Fernandes, et United deviendra un peu moins dépendant de Garnacho pour fournir une étincelle.

