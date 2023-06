Alejandro Garnacho dit « Je me sens argentin, je suis argentin »

L’attaquant de Manchester United, Alejandro Garnacho, attend avec impatience ses débuts tant attendus avec l’Argentine, affirmant que sa décision de représenter le pays sud-américain est définitive.

Né en Espagne mais de mère argentine, le joueur de 18 ans a été appelé pour le match amical de l’Argentine contre l’Australie et n’a pas hésité à jouer aux côtés de Lionel Messi avec les champions de la Coupe du monde au Qatar.

« Je me sens argentin, je suis argentin. Ils ont parié sur moi et c’était clair pour moi. C’est une très grande équipe nationale, une très bonne opportunité et toute ma famille est très heureuse et m’a soutenu dès la première minute », a déclaré lundi Garchacho à TyC Sports.

Garchacho, qui a connu une brillante saison avec United, s’est blessé à la cheville et a raté l’occasion d’être appelé par l’entraîneur argentin Lionel Scaloni pour des matches amicaux contre le Panama et Curaçao en mars.

Le mois dernier, il a également raté la chance de représenter l’Argentine à la Coupe du monde des moins de 20 ans organisée dans le pays sud-américain après avoir remplacé l’Indonésie en tant qu’hôte.

« J’ai beaucoup parlé à l’entraîneur (de Manchester United) (Erik ten Hag) et je lui ai demandé de bien vouloir me laisser partir, mais il a dit que c’était impossible. Pourtant, je l’ai suivi à la télé comme si j’y étais », a-t-il ajouté.

Les règles de la FIFA permettent aux joueurs ayant la double nationalité de changer d’équipe nationale tant qu’ils n’ont pas joué plus de trois matches (y compris les matches amicaux), mais avec la possibilité d’être toujours appelé par l’Espagne, Garnacho a déclaré qu’il était impatient de poursuivre une carrière avec l’Argentine. .

« Je n’ai pas besoin de jouer trois matchs. Je suis là et si je ne fais pas mes débuts sur le circuit, ce n’est pas grave. Je sais que je veux être avec l’Argentine et ça va arriver,

« Je veux faire carrière avec l’équipe nationale argentine, si l’entraîneur me fait confiance, je peux continuer à venir. Je veux être un de plus et participer à la Copa America, aux qualifications et à la Coupe du monde.

« Je sais que beaucoup de gens en Argentine m’aiment, m’apprécient. J’ai déjà pris la décision de jouer pour l’Argentine et je vais rendre cet amour sur le terrain », a-t-il ajouté.

