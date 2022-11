Alejandro Garnacho brille pour Man Utd alors que Fabio Vieira d’Arsenal montre sa valeur – Coups et ratés de la Ligue Europa et de l’ECL | Nouvelles du football

Alejandro Garnacho – une star en devenir ?

“Je ne sais pas si c’est réel ou si je rêve.”

C’était la réaction d’Alejandro Garnacho, 18 ans, après avoir fait ses débuts à Manchester United contre le shérif Tiraspol la semaine dernière.

L’adolescent a reçu une ovation debout de la majorité des habitants d’Old Trafford lorsqu’il a été remplacé tard dans la victoire 3-0. Sept jours plus tard, les fans de United qui se sont déplacés pour voir leur équipe affronter la Real Sociedad auront encore plus de mal à cacher leur excitation.

Image:

Alejandro Garnacho célèbre après avoir marqué son premier but senior pour Manchester United





Bien que le but vainqueur de Garnacho à Saint-Sébastien n’ait pas suffi à United pour remporter son groupe de la Ligue Europa, le jeune Argentin a réalisé une autre performance prometteuse lors de son deuxième départ senior – contre une bien meilleure opposition.

Son contrôle expert et sa belle finition à la 17e minute ont illustré sa qualité dans le dernier tiers, tandis que sa confiance en la possession, sa volonté de conduire sur les adversaires et ses compétences imprévisibles ont donné à United une dimension différente à l’avenir.

“Je suis vraiment heureux et j’espère qu’il pourra continuer”, a déclaré Ten Hag à propos de Garnacho, qui est désormais le plus jeune buteur non anglais du club en compétition européenne.

Il est peut-être un talent brut, mais les premiers signes suggèrent qu’il a le potentiel pour devenir un ailier de classe mondiale. Sous la direction de Ten Hag, ce résultat est une possibilité distincte.

Dan Sansom

Vieira impressionne mais Tomiyasu ajoute aux malheurs des blessures

Image:

Takehiro Tomiyasu a été remplacé tardivement pour Arsenal après avoir pris un coup





Takehiro Tomiyasu a remonté sa chemise par-dessus sa tête de frustration. L’arrière latéral japonais avait été un remplaçant tardif d’Arsenal dans une affaire capricieuse contre Zurich, mais il ne durerait pas longtemps sur le terrain, remplacé par Cedric Soares en raison d’une blessure musculaire qui ajoute aux inquiétudes croissantes auxquelles est désormais confronté le manager Mikel Arteta.

Arsenal est en tête de la pile de Premier League et s’est accroché à la première place de la Ligue Europa, mais son équipe est maintenant étirée. Pendant une grande partie de cette première partie de la saison, l’Espagnol a eu un onze de départ que vous pourriez presque lire de mémoire, mais après avoir effectué sept modifications avant un derby londonien crucial dimanche, il se retrouve à nouveau à récupérer les blessés ambulants pour Chelsea.

Le retour de Bukayo Saka pour une apparition en seconde période était aussi bienvenu que nécessaire, compte tenu de la façon dont Arsenal a travaillé dur et n’a pas réussi à mettre au lit un Zurich obstiné mais limité. Le but de Tierney était une chose de beauté et digne de gagner n’importe quel match et c’est l’évitement de deux matchs supplémentaires dans un barrage qui ravira le plus Arteta.

Fabio Vieira a impressionné dans la première période et aurait sans doute dû ajouter à l’avance d’Arsenal, ses trois tirs donnant un xG de 0,35 en tête du match. Il a également complété trois passes décisives et réalisé cinq touches dans la surface zurichoise.

Image:

Fabio Vieira bondit sur le Fidan Aliti de Zurich





Défensivement, il a remporté le ballon à trois reprises, dont une fois dans le dernier tiers. Le Portugais a été impliqué dans huit tentatives des Gunners ce soir (4 tirs, 4 occasions créées). C’était un affichage tout en action qui donnera à Arteta l’espoir que la profondeur est là pour concourir sur plusieurs fronts une fois la saison reprise après la Coupe du monde.

Terrain Ben

Soirée spéciale pour l’académie de West Ham

Il n’y avait littéralement rien à jouer à Bucarest jeudi soir, ni pour West Ham ni pour le FCSB.

Les Hammers étaient assurés d’être les premiers, tandis que les hôtes ne pouvaient pas faire mieux que les derniers.

Mais l’inclusion par David Moyes de deux débutants adolescents, Divin Mubama et Oliver Scarles, a donné une vie bien nécessaire au jeu.

La pure extase sur le visage de Mubama, 18 ans, lorsque sa tête déviée a frappé le fond du filet, a montré à quel point cela signifiait pour lui de marquer pour son club d’enfance. Même si l’UEFA l’a retiré plus tard, l’attribuant comme un but contre son camp.

L’attaquant, qui a rejoint le club en tant qu’arrière gauche à l’âge de huit ans, n’était pas le seul à impressionner.

Scarles, 16 ans, s’est également démarqué par sa performance à l’arrière gauche et a presque préparé Mubama pour un but qui aurait vraiment été créé dans l’est de Londres.

Il avait un désir insatiable de travailler pour l’équipe et possède un pied gauche méchant. Scarles représentait une menace constante à l’arrière gauche et était à deux doigts de marquer lui-même.

Avec les cinq remplaçants qui ont été recrutés, West Ham avait neuf diplômés de l’académie impliqués contre le FCSB. L’avenir s’annonce radieux pour les Hammers.

Zinny Boswell