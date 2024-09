Alejandro Fernández, pendiente de sa mamá, doña Cuquita, qui a subi une lésion

Ses jours de grandes satisfactions pour Alejandro Fernández. Lejos de ses compromisos profesionales, El Potrillo no se aparta de su familia, siempre cercano a sus hijos, sus nietas ya su madre, la señora Cuquita Abarca, a quien suele visitar de manera constant in your rancho, Los Tres Potrillos. En milieu de su exitosa gira de concertos llamada Amour et Patriel’interprète se réunit avec la matriarca de sa dynastie, beaucoup pendiente d’elle en ces instants à la raison d’une lésion que la aussi épouse de la victime Vicente Fernández j’ai souffert dans l’un de ses bras.

Alejandro Fernández, sa maman et sa nouvelle.

La photo d’El Potrillo avec sa maman

Comme il arrive parfois à certaines occasions, Alejandro partage ses vues avec ses réseaux sociaux de sa fin de semaine en compagnie de ses amis. Le chanteur a publié un album sur Instagram dans lequel il était déjà heureux dans Los Tres Potrillos, récompensé par les chevaux, de sa nieta Cayetana et de l’entorno familier à ce qu’il possède. Lors de la publication, l’interprète a révélé un peu plus de son arrivée au rancho et de celui qui a pu rencontrer une manière inattendue. « Beaucoup de sorpresas en 3 Potrillos. « Mama con fisura en el brazo, Cayetana picando ojos y Arracadas mordiendo camisetas », a écrit pour faire référence à chacune des photos de sa publication sur Instagram.

Une des lettres postales qui, sans quelqu’un, a appelé l’attention est celle qui apparaît avec sa maman, qui porte une férule sur le bras. Cette rencontre se réunit également avec Karla Laveaga, nouvelle interprète, toujours en contact avec Fernández. Sur la photo, les trois sons les plus mirent, c’est la déclaration de l’expression de doña Cuquita, à la recherche du succès, elle se retrouve dans le calme et s’éclaire dans sa récupération. À ce moment-là, El Potrillo n’a pas révélé ce qui s’était produit chez ta mère, même si ses maîtres l’avaient envoyé de bons désirs. Cabe destacar que dans la ville familière est également présenté Camila Fernández y son époux, ainsi que les enfants mineurs du Potrillo.

Alejandro Fernández et sa famille se retrouvent pour rendre visite à Doña Cuquita.

La fin de la semaine familière d’El Potrillo

Outre sa visite au rancho de Guadalajara, Alejandro a pu se rendre dans la ville de Hermosillo, à Sonora, pour complaire ses fans de ce lieu de Mexique avec son spectacle Amor y Patria. Lo fascinant pour l’interprète de pouvoir partager ce moment avec ses enfants, Valentina et Emiliano, quienes por cierto sontán muy motivados par le projet musical que partager. « Et bientôt, un jour normal de spectacle se transforme en fête et jusqu’à ce que mes chamacos me touchent. Je vous le dis et je le répète : gracias Hermosillo pour espérer et recevoir de cette manière. Beaucoup, beaucoup d’amour à tous mes sonores », a-t-il déclaré dans sa publication.

Alejandro Fernández et sa nieta Cayetana.

Pour rendre ce souvenir plus émotif, Alejandro a montré une photo en compagnie de ses enfants, image qui présente également Karla Laveaga, qui accompagnait son nouveau venu dans diverses de ses présentations. De cette façon, Alejandro reste proche de ses amis, il aura plaisir à se réjouir de ses fans avec les succès musicaux qui le suivent entre les meilleurs représentants de la musique mexicaine, maintenant avec le récent lancement de son nouveau titre disco. Je te porte dans le sang.