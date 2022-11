Alejandro Balde remplacera Jose Luis Gaya, blessé

L’arrière gauche de 19 ans du FC Barcelone, Alejandro Balde, a remplacé Jose Luis Gaya dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, a confirmé la Fédération espagnole de football.

Gaya a raté la Coupe du monde après avoir subi une blessure à la cheville, Balde quittant l’équipe des moins de 21 ans après un début de saison impressionnant, qui l’a vu jouer à la fois à gauche et à droite pour le Barça – bien qu’il n’ait que 23 premiers. apparitions en équipe dans sa carrière et n’a fait ses débuts en moins de 21 ans qu’en septembre, rapporte Xinhua.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a admis que c’était “le pire jour pour avoir dû dire à Gaya qu’il devait quitter l’équipe, en raison d’une blessure qui n’est pas si grave, mais avec des matchs si proches, cela aurait été un risque (pour garde le).”

Simeone et Pereyra mis en attente pour la Coupe du monde pour l’Argentine

L’attaquant de Naples Gio Simeone et le milieu de terrain offensif de l’Udinese Roberto Pereyra ont été ajoutés à la liste des réservistes de l’Argentine pour la Coupe du monde de football, a annoncé vendredi l’Association argentine de football (AFA).

L’annonce est intervenue un jour après que le milieu de terrain de Valence Nico Gonzalez et l’attaquant de l’Inter Milan Joaquin Correa ont été exclus de l’équipe de 26 joueurs de l’Albiceleste en raison de blessures musculaires. Angel Correa de l’Atletico Madrid et Thiago Almada d’Atlanta United ont été nommés remplaçants directs du duo blessé et ont rejoint l’équipe argentine vendredi.

La nouvelle selon laquelle Pereyra et Simeone ont été mis en attente est conforme à l’objectif du manager Lionel Scaloni d’avoir au moins un joueur remplaçant dans chaque poste à sa disposition. L’Argentine, double championne du monde, entamera sa campagne de Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le 22 novembre avant d’affronter également le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

Marquinhos apaise les craintes de blessure en Coupe du monde

Le défenseur brésilien Marquinhos est sur le point d’être en pleine forme pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Serbie après avoir surmonté une blessure musculaire à la jambe.

Le joueur de 28 ans a été contraint de s’absenter de l’entraînement plus tôt dans la semaine, mais n’a pas semblé troublé alors qu’il rejoignait ses coéquipiers pour une séance d’entraînement complète à la base brésilienne d’avant la Coupe du monde à Turin vendredi.

Le joueur du Paris Saint-Germain avait qualifié la blessure de “nuisance”, affirmant qu’il revenait progressivement à une condition physique optimale après une semaine de repos.

Le Brésil débutera le tournoi au Qatar contre la Serbie le 24 novembre avant d’affronter également la Suisse et le Cameroun dans le groupe G. L’équipe sud-américaine tentera de remporter pour la sixième fois le prix le plus convoité du football international.

