Alef Aeronautics, startup soutenue par l’investisseur Tesla : Voiture volante d’ici 2025

Le modèle A d’Alef coûtera 300 000 $ et les préventes sont actuellement ouvertes, les clients intéressés ne pouvant payer qu’un acompte de 150 $ pour s’inscrire sur la liste d’attente, ou 1 500 $ pour une place « prioritaire » sur la liste. Alef dit que la société teste et pilote son prototype depuis 2019, et la version qu’elle prévoit de livrer aux clients aura également une autonomie de 200 miles.

Ainsi, la partie la plus intéressante d’un annonce récente d’un prototype de Santa Clara, en Californie, Alef Aeronautics n’est peut-être pas la voiture elle-même, qui, selon Alef, pourra décoller dans les airs verticalement et voler comme un hélicoptère jusqu’à 110 miles avec une seule charge.

Le PDG d’Alef, Jim Dukhovny, a déclaré à CNBC Make It que la voiture est principalement destinée à rester sur les routes, idéalement ne voyageant dans les airs que sur de courtes hauteurs et distances pour éviter des obstacles spécifiques. Il se réfère à ces moments comme des scénarios de “saut”, “où le client utilise principalement le véhicule comme une voiture, et ne “saute” par-dessus les obstacles qu’en cas de besoin”.

La production de masse est un défi pour toute startup automobile, et il est souvent difficile d’obtenir les autorisations réglementaires pour conduire légalement sur les routes publiques, et encore moins les survoler, explique Ramsey.

Alef espère accélérer son processus réglementaire en recherchant d’abord une certification aérienne en dehors des États-Unis, en particulier en Asie et en Europe, a déclaré Dukhovny : “[That] nous aidera non seulement à établir un dossier de sécurité, mais nous permettra également de recueillir suffisamment de données pour aider au processus de certification de la FAA aux États-Unis”

Mais Ramsey est catégorique sur le fait que, même avec plus de clarté de la part de la FAA et d’autres régulateurs, les entreprises qui cherchent à faire certifier leurs concepts de voitures volantes sont toujours confrontées à un “défi majeur”.

Le modèle A n’est pas le seul plan audacieux d’Alef : Dukhovny a également annoncé publiquement son intention de construire une version moins chère, appelée modèle Z, qui se vend pour seulement 35 000 $ d’ici 2030.

En octobre, Dukhovny a déclaré à Reuters que le modèle Z proposé ne serait “pas plus compliqué qu’une Toyota Corolla” et devrait donc avoir une gamme de prix similaire.

Mais ce n’est “pas facile” de construire un véhicule produit en série – comme la Corolla – et encore moins d’en transformer un en un avion légal, dit Ramsey.

“Je serais personnellement très surpris si nous avions un véhicule volant comme celui-ci prêt pour la production dans les deux prochaines années”, ajoute-t-il. “Ce serait un accomplissement incroyable.”

Tout le monde n’est pas d’accord. Hugh Martin, PDG de la startup de logistique de transport Lacuna Technologies, a déclaré à CNBC l’année dernière qu’il pourrait imaginer des voitures volantes disponibles dans le commerce dès 2024.

Fiat Chrysler et Xpeng en Chine comptent parmi les grandes entreprises qui se battent pour être les premières à mettre une voiture volante sur le marché. Hyundai et Uber travaillent sur un concept de taxi volant depuis 2020, et la filiale de Hyundai, Supernal, a annoncé son intention de lancer commercialement une nacelle volante d’ici 2028.

Mais même si les voitures sont prêtes d’ici là, l’approbation réglementaire pourrait être un processus beaucoup plus long.

“Seuls les défis réglementaires vont être assez importants”, déclare Ramsey.

