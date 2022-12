Aledade embauche un directeur commercial et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Aledadequi travaille avec des fournisseurs de soins primaires pour créer des organisations de soins responsables basées sur la technologie, a embauché Ananya Banerjee en tant que directrice commerciale.

Sean Cavanaugh, qui avait auparavant géré le rôle, restera chez Aledade en tant que directeur des politiques.

Avant de rejoindre Aledade, Banerjee a occupé le poste de chef des partenariats payeurs stratégiques chez ChenMed, une entreprise de soins primaires destinée aux personnes âgées. Chen Med récemment poursuivi Banerjee et Aledade, alléguant qu’elle a rompu son accord de confidentialité en faveur d’un concurrent.

Banerjee avait également travaillé auparavant chez Optum et McKinsey & Company.

“À chaque étape de ma carrière, j’ai cherché des opportunités pour soutenir l’alignement structurel au sein du système de santé afin d’offrir des soins de meilleure qualité à plus de personnes à moindre coût”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Le modèle, la mission, l’échelle et les relations de confiance d’Aledade m’ont attiré vers l’entreprise, et je suis ravi de soutenir la prochaine phase de sa croissance.”

Aledade récemment a levé 123 millions de dollars lors d’une ronde de série E dirigée par OMERS Growth Equity.

Nomi Santé a annoncé qu’elle avait nommé Amy Wykoff au poste de premier chef de produit de la société de soins de santé directs.

Wykoff rejoint Nomi depuis IBM Watson Santé, maintenant Merative. Elle a occupé le poste de vice-présidente de la stratégie et de la gestion des produits chez Curam Software, qui proposait des logiciels pour aider les gouvernements à administrer les avantages sociaux. Elle a également travaillé comme directrice de la gestion des produits chez Oracle.

“J’ai rejoint Nomi Health parce que je voulais faire partie de l’équipe qui redéfinit la façon dont nous contractons et payons les soins de santé. En fin de compte, les employeurs et les gouvernements sont les organisations qui facturent des factures absorbantes pour un système défaillant. Le modèle de soins directs de Nomi ouvre la voie possibilité de changer l’industrie », a déclaré Wykoff dans un communiqué.

Nomi, qui propose une plateforme de paiement permettant aux employeurs et à d’autres organisations d’acheter des services de santé directement auprès des prestataires, a acquis plusieurs entreprises cette année. Il a annoncé un accord d’achat Artemis Health en janvier, et elle a récupéré des sociétés sœurs Santé pour tous et Chirurgie Sano au cours de l’été.

En 2021, la société a levé 110 millions de dollars en financement de série A.

Lui et elle a annoncé que le Dr Pat Carroll rejoignait la société de soins virtuels directement aux consommateurs en tant que médecin-chef.

Carroll était auparavant le premier CMO de l’entreprise. Il a également occupé le poste chez Walgreens et startup de soins virtuels Vida Health.

“J’ai toujours vu le pouvoir de transformation de ce que Hims & Hers construit. C’est pourquoi j’ai rejoint l’entreprise en 2019 et rejoint le conseil d’administration l’année dernière”, a déclaré Carroll dans un communiqué. “Ce qui me pousse à revenir en tant que médecin-chef, c’est le rythme de cette transformation et l’expansion rapide de l’impact de l’entreprise.”

L’entreprise a récemment embauché son premier chef de la pharmacie et de l’innovation.