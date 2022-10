Alec et Hilaria Baldwin posent avec les sept enfants sur une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Alec Baldwin, 64 ans, avait l’air ravi d’être avec sept de ses huit enfants, sur une nouvelle photo de famille. L’acteur, qui fait face à des accusations criminelles pour le tournage qui a fait la une des journaux sur le Rouiller décor de cinéma, posé alors qu’il était assis sur un lit avec sa femme Hilaria Baldwin38 ans, et tous les enfants qu’ils partagent, y compris Carmen9, Raphaëlsept, Léonard6, Roméo4, Édouard2, Lucie1 et nouveau-né IIaria. Hilaria a partagé l’instantané épique sur Instagram avec une légende qui a révélé qu’il s’agissait de la première photo avec “les plus petits Baldwins”.

« Notre première photo avec les plus petits Baldwins ! Quelle équipe de rêve Baldwinito. Irlande, tu nous manques et tu nous aimes ✨ », a-t-elle écrit, faisant référence à la fille aînée d’Alec Irlande26 ans, qu’il partage avec son ex Kim Basinger. Elle a également inclus un message pour le photographe.

“20 ans d’amitié, vous avez capturé des souvenirs de ma famille depuis que nous étions enceintes de Rafa. Nous vous sommes reconnaissants », a-t-elle poursuivi en écrivant. « Maman, artiste, un dur à cuire, multi-humain… Rou se fait un plaisir de prendre des photos de maternité et de famille. Elle a la patience d’une sainte, le calme d’une femme sage et le toucher d’une maman. Nous t’aimons. Découvrez-la et donnez un peu d’amour🤍 “

La nouvelle photo de famille Baldwin intervient après que les procureurs du Nouveau-Mexique ont récemment révélé qu’il pourrait être inculpé pour la fusillade mortelle, qui a tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins et directeur blessé Joël Souzasur le Rouiller plateau de cinéma. Alec produisait et jouait dans le long métrage en octobre 2021, lorsqu’il a accidentellement tiré sur Halyna et Joel alors qu’il tenait un pistolet à hélice qui semblait avoir été chargé, ce qui a enfreint les protocoles de sécurité sur le plateau. Procureur du district de Santa Fe Procureur du district Marie Carmack-Altwies aurait écrit dans une lettre qu’elle était “prête” à porter plainte contre quatre personnes, dont Alec.

Alors que la nouvelle d’éventuelles accusations faisait son chemin sur les sites d’information, Alec s’est rendu sur Instagram il y a une semaine pour partager des photos de ses enfants et une légende qui a révélé que sa famille l’avait “gardé” “en vie” pendant la période difficile. “Ces enfants. Tous sont nés en 212. Même hôpital. Quatre premiers dans la même pièce. Les trois derniers dans les mêmes pièces, mais différentes », a-t-il écrit. “Mon cœur a été brisé mille fois l’année dernière. Et les choses dans ma vie ne seront peut-être plus jamais les mêmes. Beaucoup de changements à venir. Mais ma famille m’a maintenu en vie. Ils sont ma raison de vivre. Et @hilariabaldwin aussi.