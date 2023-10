HOUGHTON — L’ancien capitaine Alec Broetzman a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe de hockey des Michigan Tech Huskies, a annoncé jeudi l’entraîneur Joe Shawhan. Broetzman a pris ses fonctions début octobre.

« C’est avec une grande fierté que nous ajoutons Alec à notre équipe. » » Shawhan a dit. « J’avais un grand respect pour Botz en tant que joueur et personne lorsqu’il était Husky. Il apportera une grande force tranquille à notre groupe alors qu’il passe à une nouvelle phase de sa carrière.

«Je suis reconnaissant envers Joe et Suzanne [Sanregret] pour avoir l’opportunité de commencer ma carrière d’entraîneur dans un endroit qui est devenu ma maison », » dit Broetzman. « Ce fut un privilège de servir comme capitaine des Huskies alors que j’étais joueur, et j’ai hâte d’apprendre de Joe, Tyler (Shelast) et Jordy (Murray) alors que nous essayons de bâtir une équipe de niveau championnat. »

Broetzman, originaire d’Hudson, dans le Wisconsin, a disputé 136 matchs avec les Huskies de 2018 à 2022 et a été capitaine lors de ses deux dernières saisons. Il a récolté 76 points en carrière avec 43 buts et 33 passes décisives. Il a aidé les Huskies à se qualifier pour le tournoi NCAA 2022 en tant que senior et a récolté un record de 27 points en carrière en deuxième année en 2019-20.

Broetzman a été trois fois membre de l’équipe universitaire de la WCHA/CCHA et a obtenu un baccalauréat en finance.

Broetzman a joué une saison de hockey professionnel pour les Iowa Heartlanders dans la ECHL. Il a récolté 19 points avec huit buts et 11 passes décisives en 39 matchs écourtés par les blessures.

Avant de jouer pour les Huskies, Broetzman a joué trois saisons dans la USHL avec les Madison Capitols, participant à 159 matchs et totalisant 78 points. Il a été capitaine en 2017-2018, récoltant 50 points en 59 matchs pour terminer 18e de la USHL pour les marqueurs. Il a également joué trois saisons au lycée pour la St. Thomas Academy avant de rejoindre les Capitols.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception