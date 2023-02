Alec Baldwin vu pour la première fois après le dépôt officiel des accusations d’homicide involontaire coupable de “Rust”

Alec Baldwin a été repéré pour la première fois après avoir été officiellement inculpé de deux chefs d’homicide involontaire.

Baldwin, 64 ans, a gardé la tête baissée alors qu’il martelait le trottoir dans les rues de New York et dans un club privé quelques heures seulement après que le bureau du procureur du district du Nouveau-Mexique a annoncé des accusations criminelles pour son implication dans la fusillade “Rust” qui a conduit à Halyna Hutchins ‘ décès.

“Aujourd’hui, nous avons franchi une autre étape importante pour obtenir justice pour Halyna Hutchins”, a déclaré la procureure de district Mary Carmack-Altwies dans un communiqué. “Au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi, et justice sera rendue.”

Hutchins a été tué sur le tournage du Nouveau-Mexique le film occidental et le réalisateur Joel Souza a été blessé par une balle d’une arme que Baldwin tenait alors qu’il répétait une scène dans une église le 21 octobre 2021. L’acteur a depuis nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Hutchins.

ALEC BALDWIN FORMELLEMENT ACCUSÉ D’ACCROCHAGE INVOLONTAIRE DANS UN TIR FATAL “ROUILLE”

Baldwin portait une doudoune bleu marine sur un pull noir et portait son iPhone à ses côtés tout en se dirigeant vers Zero Bond, la tête baissée vers le sol.

MICKEY ROURKE SLAMS LES ACCUSATIONS D’HOMICADE INVOLONTAIRE D’ALEC BALDWIN DANS UN TIR FATAL DE ‘ROUILLE’: ‘C’EST DES TAUREAUX—‘

Sa femme Hilaria est venue pour la soirée au club social branché de Manhattan. Le couple, qui a fêté ses 10 ans de mariage en juin, a accueilli son septième enfant ensemble en septembre. Il a une fille Ireland avec son ex Kim Basinger.

Plus tôt dans l’après-midi, Baldwin a été inculpé au pénal pour son implication dans la fusillade mortelle “Rust” de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le réalisateur de “Rust”, Joel Souza, a également été blessé lors de la fusillade dans une église de Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

Si Baldwin est reconnu coupable d’homicide involontaire, il pourrait faire face jusqu’à 18 mois de prison. Cependant, s’il est reconnu coupable de cette accusation plus une amélioration d’arme à feu, il pourrait purger une peine obligatoire de cinq ans, selon la déclaration du procureur.

“La déviation de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins”, indiquent les documents.

“En ne recevant pas la formation requise sur les armes à feu, en ne vérifiant pas l’arme à feu avec l’armurier, en laissant l’armurier laisser les armes à feu dans l’église sans être présent, en s’écartant de la pratique consistant à n’accepter que l’arme à feu de l’armurier, en ne traitant pas les plaintes de sécurité sur le plateau et/ou s’assurer que des réunions de sécurité ont eu lieu, mettre son doigt sur la gâchette d’une vraie arme à feu alors qu’une réplique ou un pistolet en caoutchouc aurait dû être utilisé, pointer les armes à feu vers Hutchins et Souza, et le maniement général des armes à feu dans un négligence, Baldwin a agi avec un mépris délibéré pour la sécurité des autres et d’une manière qui a mis en danger d’autres personnes, en particulier Hutchins et Souza.

“Baldwin aurait clairement dû connaître le danger de ses actions qui ont conduit à la la mort de Hutchins.”

Les documents indiquaient également que Baldwin n’avait pas assisté à la session complète de formation sur les armes à feu prévue avant le tournage, et était “distrait” et “parlait sur son téléphone portable à sa famille pendant la formation”.

L’armurier Hannah Gutierrez-Reed et le directeur adjoint David Halls ont également été inculpés. La date de l’audience préliminaire n’a pas encore été fixée.

L’avocat de Gutierrez-Reed a affirmé que le procureur de district avait “complètement mal compris” les faits de l’affaire dans une déclaration à Fox News Digital :

« La déclaration de cause probable déposée révèle que le procureur de district a complètement mal compris les faits et est parvenu à de mauvaises conclusions. Hannah a plaidé pour fournir plus de formation sur les armes à feu. Elle a été refusée et écartée. Pour des raisons de sécurité. La production lui a dit de se concentrer sur les accessoires. Hannah a demandé à Halls s’ils pouvaient utiliser un pistolet en plastique pour la scène de répétition, et il a dit non, voulant un “vrai pistolet”.

“Hannah a demandé à être rappelée dans l’église si Baldwin allait utiliser l’arme à feu, et Halls ne l’a pas fait. Pourtant, le procureur de district a infligé à Halls un délit de probation de 6 mois et a accusé Hannah et Baldwin d’infractions criminelles portant au moins 5 ans de prison.”

Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions, LLC, a confirmé à Fox News Digital que le film est “sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza en tant que réalisateur”, malgré les récentes accusations annoncées.

Spadone a également confirmé que le projet inclura “des superviseurs de sécurité sur le plateau et des membres d’équipage syndicaux, et interdira toute utilisation d’armes de travail ou de munitions”.