Alec Baldwin trollé pour avoir envoyé un message de soutien à sa co-star du juré Anne Heche après son accident de voiture

Il y a quelques jours, Anne Hèche fait la une des journaux à cause de son accident de voiture. Apparemment, la voiture de l’actrice s’est écrasée dans un immeuble de deux étages dans le quartier Mar Vista de Los Angeles. Cela a provoqué un violent incendie et Anne a été transportée d’urgence à l’hôpital après l’accident. Pendant que ses fans prient pour le rétablissement de l’actrice, Alec Baldwin, sa co-vedette de The Juror, s’est également rendue sur Instagram pour partager une vidéo et envoyer un message de soutien à l’actrice. Elle a légendé le message comme suit : “Envoi de mon amour et de mon soutien à @anneheche.”

Alec Baldwin envoie un message de soutien à Anne Heche

Alec Baldwin se fait troller

Dans la vidéo, Alec Baldwin a qualifié Anne de “courageuse” et cela ne s’est pas bien passé avec quelques internautes. Ils traquent l’acteur de Mission : Impossible. Un internaute a commenté son message : “Avez-vous vu à quel point elle conduisait imprudemment et comment elle a heurté un immeuble avant de s’écraser ? Avez-vous vu les images de la sonnette RING ? Elle a de la chance de n’avoir tué personne.” Découvrez les autres commentaires ci-dessous

Le point sur la santé d’Anne Heche

L’accident d’Anne Heche fait la une des journaux d’Hollywood depuis quelques jours. Heather Duffy Boylston, l’amie d’Anne et partenaire du podcast, a déclaré dans un communiqué que l’actrice était dans un état stable. La déclaration disait: “Anne est actuellement dans un état stable. Sa famille et ses amis demandent vos pensées et vos prières et respectent sa vie privée pendant cette période difficile.”

Anne est connue pour ses performances dans des films comme The Juror, Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco, I Know What You Did Last Summer et d’autres. Elle a également attiré l’attention de tous avec sa performance dans la série télévisée Another World.

Outre ses films et émissions de télévision, Anne a également fait les manchettes pour sa vie personnelle. Elle était en couple avec Ellen DeGeneres, mais plus tard, ils ont rompu.