Alec Baldwin “très probablement” “s’installera” avant un procès; sinon, il y aura “une bataille” devant les tribunaux : experts

Alec Baldwin sera inculpé de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort de Halyna Hutchins, ont annoncé jeudi les procureurs. L’acteur tenait l’arme qui a tiré sur le tournage de “Rust”, tuant le directeur de la photographie et blessant le réalisateur Joel Souza.

Hannah Gutierrez-Reed, qui était l’armurier du film, sera également inculpée de deux chefs d’homicide involontaire.

Si Baldwin est reconnu coupable, il risque jusqu’à 18 mois de prison. Cependant, s’il est reconnu coupable de cette accusation, plus une amélioration d’arme à feu, il pourrait purger une peine obligatoire de cinq ans, selon une déclaration de la première procureure du district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies.

Le procureur de district a expliqué que Baldwin et Gutierrez-Reed avaient été “inculpés à titre subsidiaire”. Cela signifie qu’un jury décidera non seulement si les deux sont coupables, mais à quelle définition d’homicide involontaire leurs actions relèvent-elles.

ALEC BALDWIN COUPÉ D’HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LA MORT DE HALYNA HUTCHINS, RISQUANT JUSQU’À 18 MOIS DE PRISON

L’avocat de Baldwin a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital.

Suite à l’annonce des accusations, l’ancien procureur du comté de Los Angeles, Joshua Ritter, a expliqué à Fox News Digital le meilleur scénario pour Baldwin.

“La façon la plus probable que cela se termine est que Baldwin règle l’affaire avant le procès”, a déclaré Ritter, qui n’est pas impliqué dans l’affaire. “Dans une négociation de plaidoyer, un accusé peut généralement déterminer la peine qu’il purgera, le cas échéant. Comme nous le voyons avec le directeur adjoint Dave Halls, un accusé peut négocier quelque chose qui n’inclut pas le temps de garde.”

Halls a choisi de plaider coupable dans un accord avec le bureau du procureur de district. Il sera condamné à une peine avec sursis et six mois de probation. Halls a été accusé d’utilisation négligente d’une arme mortelle.

“La seule façon dont l’affaire contre Baldwin ne se termine pas par un accord sur le plaidoyer est si son équipe de défense estime qu’elle a une défense très solide. Sinon, ils ne voudraient pas se mettre en danger en plaçant cela dans le mains d’un jury », a noté Ritter.

S’exprimant sur la question de savoir si Baldwin verra réellement une cellule de prison, Ritter a ajouté: “Baldwin envisage une peine possible de 18 mois pour l’accusation sous-jacente d’homicide involontaire et de cinq ans pour l’utilisation d’une arme à feu. Je serais choqué si Baldwin passe cinq ans en prison à cause de cela. Mais c’est le problème avec ces lois sur les peines minimales obligatoires. Elles donnent parfois aux juges très peu de latitude quant à ce qu’ils peuvent faire si une personne est condamnée par un jury.

Miguel Custodio, avocat spécialisé dans les dommages corporels à Los Angeles et co-fondateur de Custodio and Dubey LLP, a expliqué à Fox News Digital à quoi pourrait ressembler le procès de Baldwin.

“Je pense qu’il y aura une bataille d’experts au procès”, a déclaré Custodio, qui n’est pas non plus impliqué dans l’affaire. “Vous allez beaucoup entendre parler de la norme pour qu’un acteur vérifie si une arme est chargée ou non, et cela peut faire des trous dans l’argument de l’accusation.

L’AVOCAT D’ALEC BALDWIN RÉPOND APRÈS QUE L’ACTEUR EST NOMMÉ COMME DÉFENDEUR “POSSIBLE” PAR DA DANS L’AFFAIRE “ROUILLE”

“Même ainsi, il reste encore beaucoup de preuves à divulguer”, a-t-il ajouté. “L’audience préliminaire nous dira exactement ce qui est sur la table. La procureure de district Mary Carmack-Altwies a déclaré que les enquêteurs n’ont pas déterminé comment les balles sont arrivées sur le plateau, et l’équipe de la défense se précipitera là-dessus.

“Que ces accusations soient valables ou non, je pense que le Nouveau-Mexique a fait valoir un point très important: si vous voulez filmer dans l’État, vous ne pouvez pas rogner sur la sécurité. En attendant, pour Baldwin, je pense qu’il va faire croire comme si c’était comme si de rien n’était, qu’il s’agissait d’un accident tragique et qu’il n’en porte aucune responsabilité ni aucun blâme.”

Duncan Levin, de Levin & Associates, a déclaré à Fox News Digital qu’il pensait qu’il s’agissait davantage d’une affaire civile que d’une affaire pénale.

“Ces accusations sont extrêmement graves et entraînent des peines de prison importantes”, a noté Levin, qui n’est pas impliqué dans l’affaire.

“La question est de savoir si ces accusations auraient été portées contre une personne moins connue”, a-t-il ajouté. “L’affaire ressemble beaucoup plus à une affaire civile qu’à une affaire pénale. Il s’agit de savoir si Alec Baldwin a enfreint les normes de l’industrie en matière de maniement des armes à feu, et cela ne ressemble certainement pas à une affaire d’homicide, encore moins à une affaire pénale.

“Et les normes de l’industrie ne sont même pas très claires pour commencer. Les gens ne devraient aller en prison que pour violation de règles bien établies, pas ce genre de chose, aussi tragique que cela puisse être.”

Cela fait plus de 14 mois que le directeur de la photographie a été tué sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique. Halyna est décédée lorsqu’une arme à feu qu’Alec Baldwin tenait a tiré alors qu’il répétait une scène le 21 octobre 2021, dans une petite église sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu après la fusillade meurtrière et de nouveau sur un podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport