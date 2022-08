Alec Baldwin sur le tournage de “Rust”: “Chaque personne” sur le plateau sait qui blâmer pour la mort de Halyna Hutchins

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alec Baldwin affirme que “chaque personne” sur le tournage de “Rust” sait qui blâmer pour la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Hutchins est mort lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée alors qu’il s’exerçait à tourner le film “Rust” sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique le 21 octobre. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau.

“Je sais que chaque personne sur le tournage du film sait ce qui s’est passé, et les gens qui parlent le plus fort de ce qui s’est passé ou spéculent sur ce qui s’est passé n’étaient pas sur le tournage du film”, a déclaré Baldwin à Chris Cuomo lors d’une apparition sur son podcast.

Baldwin a appelé des médias spécifiques pour avoir insisté sur la fusillade, notamment le LA Times et le Hollywood Reporter.

LE RAPPORT MÉDICO-LÉGAL DU FBI CONCLUT LA DÉTENTE APPUYÉE PAR ALEC BALDWIN SUR L’ENSEMBLE ‘ROUILLE’

“Ils parlent encore et encore de ce qui se passerait si ceci et si cela et ont dîné à ce sujet et la chose qu’ils ont en commun est que personne n’était là.”

“Tous ceux qui étaient là savent exactement ce qui s’est passé”, a conclu Baldwin. “Ils savent exactement qui est à blâmer.”

Baldwin a été nommé dans une poursuite pour mort injustifiée déposée par la famille de Hutchins ainsi que dans deux autres poursuites intentées par des membres d’équipage.

Le procès pour mort injustifiée, qui a été déposé au nom du mari de Halyna, Matthew Hutchins, et de leur fils, Andros, a nommé Baldwin et d’autres qui “sont responsables de la sécurité sur le plateau” et a appelé “un comportement imprudent et une réduction des coûts” qui conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de Hutchins.

L’armurier Hannah Gutierrez Reed, l’assistant réalisateur David Halls, les sociétés de production et les producteurs sont également nommés dans le procès.

Les avocats de Matthew Hutchins ont interrogé des témoins avant de déposer et ont créé une vidéo compilant les preuves du procès pour mort injustifiée. Dans la vidéo, partagée lors d’une précédente conférence de presse, les avocats de Hutchins ont réitéré les affirmations des membres de l’équipage selon lesquelles l’ensemble “Rust” n’était pas sûr. Le procès a affirmé que Baldwin et l’équipe et les acteurs de “Rust” avaient commis des “infractions majeures” à la sécurité sur le plateau.

“Je pense que ce qui s’est passé est clair”, a déclaré l’avocat principal Brian Panish aux journalistes à l’époque. « Alec avait l’arme à la main. Il a tiré dessus. Halyna a été tuée.

Baldwin a expliqué lors de la nouvelle interview qu’il pensait que les armes à feu pouvaient tirer sans appuyer sur la gâchette en utilisant une technique appelée “ventilation”. L’acteur de “30 Rock” a affirmé que si vous tiriez le marteau assez loin alors que le pistolet est chargé avec une balle réelle, il tirerait. Il a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui avait tué Hutchins.

“L’homme qui est le responsable principal de la sécurité sur le tournage du film a déclaré que l’arme était en sécurité lorsqu’il me l’a remise”, a déclaré Baldwin, faisant apparemment référence à l’assistant réalisateur Dave Halls.

“L’homme qui était le principal responsable de la sécurité du film a déclaré devant l’ensemble de l’assemblée : ‘C’est une arme blanche.’ Maintenant, pourquoi a-t-il dit cela s’il ne savait pas et n’avait pas vérifié ? Le fait est qu’on nous a dit que tout était cool et que vous pouvez vous détendre et que nous travaillons avec une arme avec laquelle il est sûr de répéter.

L’acteur a ensuite souligné qu’il ne savait pas qu’il y avait une balle réelle dans l’arme.

“Mais il m’a expliqué efficacement que c’est exactement ce qui peut arriver si vous tirez un marteau en arrière et que vous le laissez partir s’il y a un coup vivant”, a-t-il ajouté, faisant apparemment référence à Halls. “Vous voyez, il n’y a qu’une seule question à poser ici. Qui a mis une balle réelle dans l’arme ?”

Baldwin a précédemment affirmé dans une interview révélatrice qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme, mais cette affirmation a été remise en question par des experts en armes à feu et le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

“Les armes à feu ne se déclenchent pas simplement”, avait précédemment déclaré le shérif Adan Mendoza à Fox News Digital. “Donc, quoi qu’il arrive pour manipuler l’arme à feu, il l’a fait, et c’était entre ses mains.”

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a publié lundi le rapport médico-légal du FBI qui étayait l’affirmation de Mendoza. Le FBI a effectué un test de décharge accidentelle et a déterminé que l’arme utilisée dans la fusillade mortelle de Hutchins “ne pouvait pas être amenée à tirer sans appuyer sur la gâchette”, indique le rapport.

Les experts en armes à feu ont également réfuté l’idée que Baldwin aurait pu tirer avec l’arme sans appuyer sur la gâchette dans une précédente interview avec Fox News Digital. L’armurier d’armes Bryan W. Carpenter a expliqué que tirer un revolver comme celui que Baldwin aurait tenu sans appuyer sur la gâchette serait “rare”.

“Pour le faire tirer, vous devez mettre votre pouce sur le marteau, armer le marteau à fond, puis lorsque le marteau est complètement armé, vous appuyez sur la gâchette, puis le pistolet tire”, Carpenter expliqué. “C’est donc très important parce que ce pistolet devait avoir un processus en deux étapes pour tirer. Il devait être armé et la gâchette tirée pour tirer.”

L’historien du cinéma et des accessoires Michael Corrie a précédemment expliqué à Fox News Digital que tirer avec un revolver sans appuyer sur la gâchette nécessiterait une “panne mécanique”.

“Le marteau doit être complètement verrouillé à l’arrière pour que l’arme fonctionne”, a déclaré Corrie. “Ce qui nécessite un fonctionnement manuel de l’arme.”

“Sauf une panne mécanique encore inconnue, cette arme ne s’est pas déclenchée”, a-t-il déclaré, ajoutant que : “Pour que le marteau avance, la détente doit être enfoncée… à moins qu’une panne mécanique majeure ne se produise. “

Bien qu’il ait été nommé dans plusieurs procès, Baldwin ne pense pas qu’il sera reconnu pénalement ou civilement responsable de la mort de Hutchins bien qu’il soit producteur du film “Rust”.

“C’est un fait”, a-t-il dit. “Il y a des gens qui sont des producteurs managériaux. Ils sont responsables de qui est embauché, qui n’est pas embauché.”

Baldwin a précisé qu’il était un producteur créatif pour le film “Rust”.

Dix mois après la mort de Hutchins, les procureurs n’ont pas pris de décision sur les accusations. La décision devrait intervenir après que le département du shérif du comté de Santa Fe aura conclu son enquête sur l’affaire.

Le bureau du shérif attend le rapport médico-légal du FBI et les SMS du téléphone de Baldwin – qui ont été demandés par le département en décembre.

“Le bureau du procureur de district a travaillé avec le PD du comté de Suffolk et l’avocat de Baldwin pour acquérir les enregistrements téléphoniques”, a déclaré Mendoza dans un récent communiqué. “Une fois que le PD du comté de Suffolk aura terminé son aide à l’agence et envoyé ces enregistrements aux forces de l’ordre du Nouveau-Mexique, nos détectives devront ensuite examiner en profondeur ces enregistrements téléphoniques à des fins de preuve.”

Le bureau du shérif a également reçu le rapport du Bureau du médecin enquêteur (OMI) du Nouveau-Mexique. Le rapport a statué que le tir “Rust” était un accident.

“Le rapport critique est celui du médecin légiste, qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident tragique”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital. “C’est la troisième fois que les autorités du Nouveau-Mexique découvrent qu’Alec Baldwin n’avait aucune autorité ou connaissance des conditions prétendument dangereuses sur le plateau, qu’il a été informé par la personne en charge de la sécurité sur le plateau que l’arme était ‘froide’, ‘ et j’ai cru que l’arme était en sécurité.”

Une fois les enregistrements téléphoniques obtenus, ainsi que les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux, le dossier d’enquête du shérif du comté de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, finalement, décisions finales d’inculpation.

