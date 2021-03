Alec Baldwin supprime Twitter suite à sa réponse à la publication de Gillian Anderson

Alec Baldwin applaudit à la critique du bébé n ° 6

Alec Baldwin est terminé avec Twitter après qu’il n’a pas apprécié la réaction à son dernier message.

L’acteur a pris à Instagram le mercredi 3 mars pour partager une vidéo dans laquelle il expliquait avoir supprimé son compte Twitter en raison de la réponse à son tweet plus tôt dans la journée faisant référence à Gillian Anderson « changer les accents. » Cela fait suite au scandale entourant sa femme Hilaria Baldwinl’héritage culturel à la lumière d’un fil Twitter qui est devenu viral en décembre.

« Je voulais publier une vidéo rapide pour dire que j’ai désactivé mon compte Twitter aujourd’hui », a déclaré Alec dans la nouvelle séquence. Il n’a pas nommé Gillian par son nom, mais a expliqué à propos de sa fouille perçue: «Je viens d’écrire: ‘Oh, c’est intéressant.’ Et bien sûr, vous ne pouvez pas faire d’ironie sur Twitter – vous ne pouvez plus faire d’ironie aux États-Unis parce que les États-Unis sont tels [an] un endroit tendu, stressé et un endroit si désagréable en ce moment. «

La star a souligné qu’il était un « grand fan » de Gillian et n’avait pas voulu l’offenser, mais exprimait plutôt que si les gens sont influencés par de multiples cultures, « c’est votre affaire ».