Alec Baldwin sera inculpé pour la fusillade mortelle de “Rust”

Hilaria Baldwin et Alec Baldwin parlent pour la première fois de la fusillade accidentelle qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza sur le tournage du film “Rust”, le 30 octobre 2021 à Manchester, Vermont.

Alec Baldwin sera inculpé au pénal par les procureurs du Nouveau-Mexique pour la fusillade mortelle en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film “Rust”, ont annoncé jeudi les autorités.

Baldwin, la star primée aux Emmy Awards de “30 Rock” et de dizaines de films dont “The Hunt for Red October”, a tiré la balle qui a tué Hutchins. Lui et l’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, seront chacun accusés de deux chefs d’homicide involontaire.

L’un des chefs d’accusation concerne l’homicide involontaire, dans lequel les procureurs devront prouver qu’il y a une négligence sous-jacente, ont déclaré les procureurs. L’accusation est un crime au quatrième degré et entraîne une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison et une amende de 5 000 $.

La deuxième accusation est l’homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui nécessite la preuve qu’il y a eu plus qu’une simple négligence impliquée dans un décès, ont déclaré les procureurs. Cette accusation comprend une amélioration de l’arme à feu, qui ajoute une peine obligatoire de cinq ans de prison. Si l’un ou l’autre est reconnu coupable des deux chefs d’accusation, un juge déterminera la peine et s’ils doivent être exécutés consécutivement ou simultanément.

Le réalisateur adjoint de “Rust” David Halls a signé un accord de plaidoyer pour l’accusation d’utilisation négligente d’une arme mortelle, entraînant une peine avec sursis et six mois de probation.

“Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela”, a déclaré Andrea Reeb, la procureure spéciale chargée de l’affaire. déclaration jeudi. “Les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de ‘Rust’.”

L’avocat de Baldwin n’a pas immédiatement commenté.

Selon documents obtenu par le New York Post en septembre, le bureau du procureur attendait d’examiner les preuves d’une enquête du FBI depuis octobre 2021 après la fusillade accidentelle. Une fois que le bureau a reçu les preuves, le DA a annoncé qu’elle avait l’intention de porter plainte et a demandé un financement d’urgence de 635 500 $ pour embaucher une équipe spécialisée, comprenant un nouveau procureur, un enquêteur et un porte-parole, pour gérer l’affaire. L’AD a reçu environ la moitié des fonds demandés.

Hutchins a été tué par balle le 21 octobre 2021 lors d’une scène où Baldwin a utilisé une arme à feu remplie de balles réelles au lieu de mannequins, ce qui est contraire aux normes cinématographiques hollywoodiennes. Joel Souza, le réalisateur du film qui avait 48 ans à l’époque, a été blessé par balle mais s’est rétabli plus tard.

David Hall, l’assistant réalisateur du film, a admis moins d’une semaine après le tournage qu’il n’avait pas correctement vérifié la sécurité de l’arme avant de la remettre à l’armurier du film Hannah Gutierrez Reed qui la transmettrait à Baldwin pour la scène.

Des mois plus tard, en décembre 2021, Baldwin a déclaré qu’il “n’avait pas appuyé sur la gâchette” dans une interview à ABC. Un FBI rapport médico-légal obtenu par ABC News a découvert que malgré le refus de Baldwin, l’arme n’aurait pas pu exploser sans avoir appuyé sur une gâchette.

La mort de Hutchins a amplifié une vague de cris de ralliement pour des protocoles de tournage plus sûrs sur les plateaux de tournage. Sa famille a finalement poursuivi Baldwin et les producteurs de films en février 2022 pour mort injustifiée. Le procès a été réglé en octobre et le film a repris le tournage avec Matt Hutchins, le veuf de Halyna, en tant que producteur exécutif.

