Alec Baldwin sera accusé d’homicide involontaire pour avoir tiré sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rust | Nouvelles américaines

Alec Baldwin doit être accusé d’homicide involontaire suite à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust.

L’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes sur le plateau, fait également face à la même accusation, tandis que l’assistant réalisateur David Halls a signé un accord de plaidoyer pour l’accusation d’utilisation négligente d’une arme mortelle.

Hutchins42, mort après une arme à feu tenue par Baudouin64 ans, a été libéré lors des répétitions du film western en octobre 2021. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé lors de l’incident survenu au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

La famille de Halyna Hutchins a salué la décision



L’avocat de Baldwin a déclaré que la décision “déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, ajoutant: “Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons”.

La famille de Hutchins a salué les accusations, affirmant qu’elle espérait que le système judiciaire fonctionnerait pour “tenir responsables ceux qui enfreignent la loi”.

“Personne n’est au-dessus de la loi et tout le monde mérite justice”, a déclaré la procureure de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, lors de l’annonce.

Le procureur spécial Andrea Reeb a ajouté: “Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela.”

Hannah Gutierrez-Reed était l’armurier sur le plateau. Photo de fichier : Shutterstock



Les procureurs avaient reçu un financement supplémentaire de 317 750 $ (environ 282 900 £) pour enquêter sur l’affaire très médiatisée.

La décision sur les accusations intervient environ trois mois après avoir reçu le rapport final sur la fusillade du bureau du shérif de Santa Fe, à la suite d’une longue enquête impliquant également le FBI.

“Les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de Rust. Au Nouveau-Mexique, il n’y a pas de place pour des plateaux de tournage qui ne prennent pas au sérieux l’engagement de notre État en matière de sécurité des armes à feu et de sécurité publique”, a déclaré Mme Reeb.

Moment où Baldwin apprend la mort de Hutchins



“Nous nous battrons et nous gagnerons”

Dans sa déclaration complète, l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, a déclaré: “Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations , et nous vaincrons.”

Un avocat de Gutierrez-Reed a déclaré: “Hannah est, et a toujours été, très émue et triste à propos de cet accident tragique. Mais elle n’a pas commis d’homicide involontaire. Ces accusations sont le résultat d’une enquête très erronée et d’une compréhension inexacte de les faits complets.

“Nous avons l’intention de révéler toute la vérité et pensons qu’Hannah sera exonérée d’actes répréhensibles par un jury.”

Le premier signe de jugement criminel Il a fallu plus d’un an depuis la mort de Halyna Hutchins pour que ces accusations soient annoncées, mais pour sa famille et ses amis, cela représente une étape vers la responsabilité. J’ai parlé à plusieurs personnes qui travaillaient sur le plateau de tournage, qui se sont plaintes à l’époque de ce qu’un individu a décrit comme un “mépris total” pour le bien-être et la sécurité des acteurs et de l’équipe. Il y a eu un certain nombre de poursuites civiles et de contre-poursuites déposées alors que le jeu du blâme et du contre-blâme s’est joué. Mais c’est le premier signe de tout jugement criminel.

“Un mépris conscient pour la vie humaine”

Dans la déclaration publiée au nom de la famille de Hutchins, l’avocat Brian J Panish a déclaré: “Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district pour avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins. au mépris conscient de la vie humaine.

“Notre enquête indépendante soutient également que les accusations sont justifiées. C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi. Nous soutenons les accusations, coopérerons pleinement avec cette poursuite et espérons ardemment que le système judiciaire fonctionnera pour protéger le public et tenir pour responsables ceux qui enfreignent la loi. »

L’annonce des accusations criminelles intervient trois mois après Baldwin et la société de production Rust parvenu à un règlement pour un montant non divulgué avec la famille de Hutchins après une poursuite pour mort injustifiée déposée par son mari Matthew, et a annoncé que la production du film reprendrait cette année.

Un certain nombre d’autres poursuites ont également été déposées en relation avec la fusillade.

Que se passe-t-il maintenant ?

Baldwin et Gutierrez-Reed seront “inculpés à titre subsidiaire” de deux chefs d’homicide involontaire, ce qui signifie qu’un jury déciderait non seulement s’ils sont coupables, mais en vertu de quelle définition d’homicide involontaire ils sont coupables ou non coupables.

La première accusation peut être simplement qualifiée d’homicide involontaire, ont déclaré les procureurs, et pour que cela soit prouvé, il doit y avoir une négligence sous-jacente. En vertu de la loi du Nouveau-Mexique, l’homicide involontaire est un crime au quatrième degré passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $ (environ 4 040 £). Cette accusation comprend également l’accusation de délit d’utilisation négligente d’une arme à feu.

L’autre accusation est l’homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui exige la preuve qu’il y a eu plus qu’une simple négligence. Il s’agit également d’un crime au quatrième degré passible de 18 mois de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $. Cependant, les procureurs ont déclaré que l’accusation comprenait une peine supplémentaire – parce qu’une arme à feu était impliquée – ce qui rend le crime passible d’une peine obligatoire de cinq ans de prison.

Mme Carmack-Altwies et Mme Reeb déposeront officiellement des accusations avant la fin janvier. Après le dépôt, chaque défendeur recevra une citation à comparaître devant un tribunal, en personne ou virtuellement.

La première comparution sera suivie d’une audience préliminaire devant un juge, où le procureur de la République et le procureur spécial présenteront leur dossier. Le juge déciderait alors s’il existe une cause probable d’aller de l’avant avec un procès. Les audiences préliminaires sont généralement prévues dans les 60 jours suivant le dépôt des accusations.

Les procureurs ont déclaré qu’aucune accusation ne serait déposée en relation avec les blessures de Souza.

Confirmant les détails de l’accord de plaidoyer de Halls, ils ont déclaré que les conditions incluaient une peine avec sursis et six mois de probation.