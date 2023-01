Alec Baldwin sera accusé d’homicide involontaire coupable lors d’une fusillade – Shaw Local

SANTA FE, NM – (AP) – Les procureurs ont annoncé jeudi que l’acteur Alec Baldwin et un spécialiste des armes seront accusés d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie qui a été tué en 2021 sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique.

La procureure du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a publié une déclaration annonçant les charges retenues contre Baldwin et Hannah Gutierrez Reed, qui supervisaient les armes sur le plateau.

Halyna Hutchins est décédée peu de temps après avoir été blessée lors des répétitions du Western “Rust” dans un ranch à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021. Baldwin pointait un pistolet sur Hutchins lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le directeur , Joël Souza.

Les autorités ont déclaré que le directeur adjoint David Halls avait signé un accord de plaidoyer pour l’accusation d’utilisation négligente d’une arme mortelle.

Halyna Hutchins DOSSIER – Un musicien joue du violon derrière une photographie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une veillée en son honneur à Albuquerque, NM, le samedi 23 octobre 2021. Un procureur du district de Santa Fe est prêt à annoncer s’il doit porter plainte dans le fatal 2021 Tournage de plateau de Hutchins par l’acteur Alec Baldwin lors d’une répétition sur le tournage du western “Rust”. La procureure du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a déclaré qu’une décision serait annoncée jeudi matin 19 janvier 2022, dans un communiqué et sur les plateformes de médias sociaux. (AP Photo/Andres Leighton, Fichier/AP)

Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, qui a mené l’enquête initiale sur la mort de Hutchins, a décrit “un degré de négligence” sur le plateau de tournage. Mais il a laissé les décisions concernant d’éventuelles accusations criminelles aux procureurs après avoir rendu compte des résultats d’une enquête d’un an en octobre. Ce rapport n’a pas précisé comment les balles réelles se sont retrouvées sur le plateau de tournage.

Baldwin – connu pour ses rôles dans « 30 Rock » et « The Hunt for Red October » et son impression de l’ancien président Donald Trump sur « Saturday Night Live » – a décrit le meurtre comme un « accident tragique ».

Il a cherché à blanchir son nom en poursuivant les personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture de l’arme chargée qui lui a été remis sur le plateau. Baldwin, également coproducteur de “Rust”, a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était sans danger.

Dans son procès, Baldwin a déclaré que tout en travaillant sur les angles de caméra avec Hutchins lors de la répétition d’une scène, il a pointé le pistolet dans sa direction et a tiré en arrière et a relâché le marteau de l’arme, qui s’est déchargé.

Le bureau de l’enquêteur médical du Nouveau-Mexique a déterminé que la fusillade était un accident à la suite d’une autopsie et d’un examen des rapports des forces de l’ordre.

Le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a imposé l’amende maximale à Rust Movie Productions, sur la base d’un récit cinglant de manquements à la sécurité, y compris des témoignages selon lesquels les responsables de la production ont pris des mesures limitées ou aucune mesure pour remédier à deux ratés de balles à blanc sur le plateau avant le décès. tournage.

Rust Movie Productions continue de contester la base d’une amende de 137 000 $ par les régulateurs qui disent que les directeurs de production sur le plateau n’ont pas suivi les protocoles standard de l’industrie pour la sécurité des armes à feu.

L’armurier qui a supervisé les armes à feu sur le plateau, Gutierrez Reed, a fait l’objet d’une grande partie de l’examen de l’affaire, avec un fournisseur de munitions indépendant. Un avocat de Gutierrez Reed a déclaré qu’elle n’avait pas mis de balle réelle dans l’arme qui a tué Hutchins, et elle pense avoir été victime d’un sabotage. Les autorités ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de cela.

Les enquêteurs ont d’abord trouvé 500 cartouches de munitions sur le plateau de tournage à la périphérie de Santa Fe – un mélange d’ébauches, de cartouches factices et de ce qui semblait être des cartouches réelles. Les experts de l’industrie ont déclaré que les tournées en direct ne devraient jamais être sur le plateau.

En avril 2022, le département du shérif de Santa Fe a publié une mine de fichiers, y compris une vidéo de la caméra de revers des Hutchins mortellement blessés glissant dans et hors de conscience à l’arrivée d’un hélicoptère médical. Des interrogatoires de témoins, des fils de discussion par e-mail, des conversations textuelles, des inventaires de munitions et des centaines de photographies ont complété cette collection de preuves.

Les régulateurs de la sécurité au travail de l’État ont déclaré que les problèmes immédiats de sécurité des armes à feu avaient été résolus lorsque “Rust” avait cessé de tourner, et qu’un retour au tournage au Nouveau-Mexique s’accompagnerait de nouvelles inspections de sécurité.

La famille de Hutchins – le veuf Matthew Hutchins et son fils Andros – a réglé un procès contre les producteurs en vertu d’un accord visant à redémarrer le tournage avec la participation de Matthew Hutchin en tant que producteur exécutif.

“Rust” a été en proie à des disputes dès le début début octobre 2021. Sept membres d’équipage ont quitté le plateau quelques heures seulement avant la fusillade mortelle au milieu d’une discorde sur les conditions de travail.

La mort de Hutchins a influencé négociations sur les dispositions de sécurité dans les contrats des syndicats d’équipes de tournage avec des producteurs hollywoodiens et a stimulé d’autres cinéastes choisir des images générées par ordinateur de coups de feu plutôt que de vraies armes avec des munitions à blanc pour minimiser les risques.

