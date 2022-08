Alec Baldwin “Rust” tire sur les procureurs toujours en attente de “tests médico-légaux” avant la décision des accusations criminelles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alec Baldwin et les procureurs du Nouveau-Mexique supervisant la fusillade mortelle d’octobre sur le plateau de tournage “Rust” attendent l’analyse des “tests médico-légaux” avant que la décision de porter plainte puisse être prise, selon la procureure de district Mary Carmack-Altwies.

Dans une publication sur les réseaux sociaux partagée mercredi, Carmack-Altwies a déclaré que son bureau n’avait reçu que des parties de l’enquête du bureau du shérif du comté de Santa Fe.

“Pour dissiper toute rumeur concernant l’affaire Rust, je fournis la mise à jour officielle suivante. Comme je l’ai déjà dit, une fois que le bureau du procureur du premier district judiciaire (“FJDA”) aura reçu l’enquête terminée du bureau du shérif du comté de Santa Fe (“SFSO “), la FJDA entamera le processus de sélection et toute enquête de suivi nécessaire”, a-t-elle écrit.

Le DA a énuméré les besoins en suspens, y compris un examen des données du téléphone portable de Baldwin, et plus encore du FBI et des médecins légistes de l’État.

ALEC BALDWIN DIT QU’IL N’A PAS APPUYÉ SUR LE DÉCLENCHEMENT DANS UN INCIDENT DE TIR FATAL “ROUILLE”: “JE NE LE SERAIS JAMAIS”

“À ce jour, mon bureau a reçu des parties de l’enquête Rust de la SFSO, mais attend toujours le reste des rapports supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : analyses des marques d’armes à feu et d’outils du FBI, tests médico-légaux sur l’arme à feu elle-même, les analyses médico-légales télécharger depuis le PD du comté de Suffolk le téléphone de M. Baldwin et le rapport de pathologie du bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique », a-t-elle écrit.

“Une fois que la SFSO aura reçu ces éléments, ainsi que tout autre élément en suspens, et terminé ses rapports supplémentaires, le processus de sélection commencera et mon équipe et moi prendrons une décision d’inculpation. Pour accélérer le processus d’examen de la FJDA, j’ai ajouté le procureur du neuvième district judiciaire à la retraite. , Andrea Reeb à l’équipe, en tant que procureur spécial pour cette affaire. Pour rester transparent envers la communauté locale et nationale, la FJDA diffusera de manière proactive les informations dès qu’elles seront disponibles.

Une balle réelle a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza lors d’une répétition le 21 octobre 2021. Le tournage de Western “Rust” a eu lieu dans un ranch à la périphérie de la ville de Santa Fe.

LE RETOUR RAPIDE AU TRAVAIL D’ALEC BALDWIN APRÈS UN TIR DE « ROUILLE » APPELLE LA « SINCÉRITÉ » EN QUESTION, DIT UN EXPERT

Dans les dossiers publiés jusqu’à présent, les enquêteurs ont décrit la complaisance, la désorganisation et les mesures de sécurité négligées lors de la réalisation du film à petit budget.

Les vidéos diffusées par les enquêteurs montrent un débriefing avec Baldwin quelques heures après le tournage fatal et les clips de répétition qui montrent Baldwin en costume alors qu’il pratiquait une manœuvre de dégainage rapide avec une arme à feu.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Baldwin avait dit aux enquêteurs que lorsque l’arme a explosé, il ne savait pas au départ que Hutchins mourrait et a été choqué d’apprendre qu’il tenait une arme chargée de balles réelles. Baldwin, qui était également producteur du film, avait déclaré que le pistolet aurait dû être vide pour une répétition sans tournage.

“J’ai bon espoir que lorsque les faits seront révélés, nous ne serons pas tenus pénalement responsables, mais cela a changé ma vie. Et je ne veux pas dire cela dans le sens ordinaire que j’ai été impliqué dans quelque chose ou que quelqu’un est décédé”, a déclaré Baldwin. lors d’une interview au Boulder International Film Festival en mars. “Je veux dire, j’ai été impliqué dans une situation où quelqu’un a été tué. Cela a changé ma vie juste en termes de fonction des armes dans les films et la télévision.”

En avril, le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a livré un récit cinglant de défaillances de sécurité en violation des protocoles standard de l’industrie.

Il comprenait des témoignages selon lesquels les directeurs de production n’avaient pris que peu ou pas de mesures pour remédier à deux précédents ratés sur le plateau, des plaintes de membres d’équipage restées lettre morte et des rapports selon lesquels les spécialistes en armement n’étaient pas autorisés à prendre des décisions concernant une formation supplémentaire à la sécurité.

Rust Movie Productions conteste les conclusions et la sanction.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.