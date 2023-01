Alec Baldwin “Rust” tire des accusations d’homicide involontaire: ses 4 plus gros faux pas

Alec Baldwin a commis une poignée d’erreurs après la fusillade mortelle de Halyna Hutchins le 21 octobre 2021, selon des experts juridiques et de la marque.

Baldwin sera accusé de deux chefs d’homicide involontaire d’ici la fin janvier. L’acteur tenait l’arme qui a tiré sur le tournage de “Rust”, tuant le directeur de la photographie et blessant le réalisateur Joel Souza.

Voici un aperçu des faux pas qu’Alec Baldwin a commis après la fusillade mortelle :

Alec Baldwin a fait une interview révélatrice peu de temps après la fusillade mortelle

En décembre 2021, Baldwin s’est assis pour une interview révélatrice très attendue.

“L’interview était une erreur”, a déclaré l’ancien procureur adjoint américain Neama Rahmani à Fox News Digital. Rahmani a déclaré que l’idée de l’interview venait probablement de l’équipe de relations publiques de l’acteur.

“Je suis sûr [his lawyer] ne voulait pas que Baldwin fasse l’interview. Mais Baldwin ou son équipe de relations publiques ont ignoré ses conseils”, a suggéré Rahmani

Au cours de l’entretien avec George Stephanopoulos, Baldwin a détaillé le moment où l’arme a explosé et a fait d’autres déclarations concernant l’accident mortel, notamment qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette.

Rahmani n’est pas le seul observateur à avoir pensé que l’interview était une erreur.

“L’une des plus grandes erreurs qu’Alec Baldwin a commises a été de participer au programme de George Stephanopoulos et de dire qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette”, a déclaré jeudi le contributeur et avocat de Fox News, Leo Terrell, à “The Faulkner Focus”. “C’était un mensonge. Je te garantis que ça va revenir le hanter.”

Alec Baldwin s’est discrédité auprès du public

Baldwin s’est discrédité dès le début de l’enquête avec sa “terrible” stratégie médiatique, selon l’expert de la marque Eric Schiffer.

“Il s’est blessé très tôt de manière inimaginable avec le public qui pensait:” Pourquoi un adulte penserait-il qu’il serait acceptable de pointer une arme sur n’importe qui, sans parler de la faire exploser? “”, A déclaré Schiffer à Fox News Digital. “Et l’autre défi pour Baldwin est cette affirmation selon laquelle il n’a jamais appuyé sur la gâchette, ce qui est considéré par le public comme un gros mensonge. Non seulement c’était horriblement stupide, mais cela défie la physique des armes à feu.”

Le FBI a déclaré que l’arme utilisée par Baldwin “ne pouvait pas être tirée sans appuyer sur la gâchette”, selon un rapport obtenu par ABC News. Les autorités ont constaté que lorsque le marteau du revolver à simple action F.LLI Pietta de calibre .45 Colt était dans les positions quart et demi-coq, le pistolet ne tirerait pas sans que la détente ne soit tirée lors d’un test de décharge.

Baldwin a également donné aux Américains l’impression qu’ils étaient des “suceurs”, a expliqué Schiffer.

Les déclarations publiques peuvent être un “biais potentiel”

Rachel Fiset, co-fondatrice et associée directrice de Zweiback, Fiset & Zalduendo, a expliqué que toute déclaration publique faite par Baldwin après la fusillade peut être utilisée contre lui lors d’un procès potentiel si l’enquête s’avère qu’elle est fausse.

“D’une manière générale, lorsqu’un accusé potentiel fait l’objet d’une enquête, les déclarations publiques à propos de cette enquête ne servent qu’à augmenter les préjugés potentiels contre l’accusé”, a expliqué Fiset à Fox News Digital. “Il est difficile pour les gens aux yeux du public de ne pas répondre publiquement aux allégations portées contre eux, et Baldwin a fait ce que tant de gens font, qui était de tenter de se disculper dans l’opinion publique alors que l’enquête était toujours en cours, ce qui est naturel. réaction pour une célébrité.

“Cependant, le message semblait un peu incontrôlé par son équipe juridique et les déclarations qu’il a faites, qui pourraient maintenant s’avérer fausses à la suite de l’enquête, pourraient être utilisées contre lui plus tard pour réduire sa crédibilité.”

Baldwin a fait plusieurs déclarations au public après la fusillade. Il a parlé dans une longue diatribe à Fox News Digital dans le Vermont le 30 octobre 2021.

“C’est une enquête active sur la mort d’une femme, c’était mon amie”, avait-il déclaré à l’époque à propos de Halyna. “Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit.

“Comme je l’ai dit, nous attendons avec impatience que le département du shérif nous dise ce que leur enquête a donné. Il y a des accidents accidentels sur les plateaux de tournage de temps en temps, mais rien de tel. C’est un épisode sur un billion. C’est un un événement sur mille milliards.”

Baldwin a continué à faire des déclarations sur les réseaux sociaux avec sa femme Hilaria. L’instructeur de yoga avait précédemment déclaré qu’elle craignait que l’acteur ne développe un SSPT.

“J’ai apporté [Alec] ici parce que nous devons pleurer la mort de Halyna”, a-t-elle déclaré au New York Post. “Alec a eu quelque chose de vraiment traumatisant, et j’essaie de limiter le SSPT. Vous regardez ce qui arrive aux soldats et aux policiers quand quelque chose comme ça arrive, c’est traumatisant. Nous sommes juste venus ici pour le calme.”

Alec Baldwin a participé à un entretien avec la police immédiatement après la fusillade

Immédiatement après que Halyna ait été abattue sur le tournage de “Rust”, Baldwin a participé à une interview menée par des enquêteurs apparemment sans la présence d’un avocat.

“L’interrogatoire de Baldwin avec des policiers était également une erreur”, a expliqué Rahmani à Fox News Digital. “Tout avocat compétent vous conseillera de vous taire et de ne pas parler aux flics.”

Le département du shérif du comté de Santa Fe a publié des images de l’interview de Baldwin en avril.

“Quand j’ai tiré avec le pistolet, loin du caméraman, je n’ai jamais pointé le pistolet sur la caméra, je me suis retourné et j’ai fait comme ça”, a-t-il déclaré aux enquêteurs, fabriquant un pistolet avec ses doigts et passant son bras sur une table encombrée dans une salle d’entrevue au bureau du shérif du comté de Santa Fe. “Et elle était là. Et le coup de feu a explosé. Et elle s’est juste écrasée par terre.”

Il a également affirmé dans l’interview que l’armurier Hannah Gutierrez-Reed lui avait remis l’arme, contredisant les déclarations de la police selon lesquelles l’arme avait été donnée à Baldwin par le directeur adjoint Dave Halls.

Le département du shérif du comté de Santa Fe a passé l’année dernière à enquêter sur la façon dont les tournées en direct se sont rendues sur le plateau de tournage. Gutierrez-Reed et Halls étaient les seuls autres membres d’équipage soupçonnés d’avoir manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau.

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Avec Baldwin, Gutierrez-Reed sera également accusé de deux chefs d’homicide involontaire. Halls a signé un accord de plaidoyer et recevra une peine avec sursis et six mois de probation.