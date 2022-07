Alec Baldwin repéré torse nu sur la plage des Hamptons après son 10e anniversaire avec sa femme enceinte Hilaria

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alec Baldwin s’est détendu au bord de la mer lors d’une promenade torse nu sur la plage des Hamptons, à New York, après avoir récemment célébré son 10e anniversaire de mariage avec sa femme Hilaria Baldwin.

L’acteur de 64 ans a marché au bord de l’eau vêtu d’un maillot de bain bleu marine avec un polo noir à la main alors qu’il profitait d’un après-midi tranquille.

Alec a également porté une serviette de plage rouge vif et jaune sur le sable et a été vu en train de prendre des photos sur son iPhone.

Il y a quelques semaines, Alec a célébré son 10e anniversaire avec Hilaria, le mari et la femme publiant des messages en duel sur les réseaux sociaux pour se déclarer leur amour après une décennie de mariage.

Le 30 juin, Hilaria et Alec ont partagé des hommages l’un à l’autre et à leur amour dans des publications Instagram.

“Joyeux 10e anniversaire à une personne qui m’a appris beaucoup de choses et m’a donné des cadeaux qui viennent normalement dans 100 vies”, Alec a légendé une photo de sa femme avec un de leurs petits. “La vie est dure. Mariez-vous bien, dis-je.”

Elle a partagé une image d’Alec à genoux dans une chapelle, probablement la basilique de l’ancienne cathédrale Saint-Patrick à New York où ils se sont mariés il y a dix ans.

“10 ans remplis de tant de bébés, de rires, de larmes, de frustration, de percées, de passion, de peur, de joie… et de tout ce que notre vie apporte. Joyeux anniversaire Alec”, a-t-elle écrit.

Alec et Hilaria sont les parents de Carmen, huit ans ; Raphaël, six ans ; Léonard, cinq ; Roméo, quatre ; Eduardo, 21 mois; et Maria Lucia, 15 mois. Elle a révélé plus tôt cette année que le bébé n ° 7 était en route.

Il est également le père d’une fille de 26 ans, Ireland, qu’il partage avec son ex-femme, Kim Basinger.

Jeudi, Hilaria, 38 ans, a partagé une mise à jour sur sa grossesse avec ses près d’un million Abonnés Instagram. Le couple a également partagé ses luttes avec la fertilité et les fausses couches en cours de route.

“Alors que j’entame le dernier trimestre de cette grossesse, je sens mon corps ralentir”, a-t-elle écrit dans une longue légende d’une vidéo d'”il y a quelques années” où elle se sentait plus agile. “J’adore faire de l’exercice pendant ma grossesse et je suis reconnaissante que mes grossesses m’aient permis d’être active. Nous savons tous que chaque grossesse est différente et nous devons nous laisser aller à la nature et écouter quelle est notre réalité.

“Je suis tombée enceinte de Carmen à 28 ans et j’ai 38 ans pour avoir cette petite fille. L’âge et l’usure de tant de grossesses et de bébés sont des choses que je ressens vraiment”,

“Respecter le processus de ralentissement, puis la lente reprise après bébé. L’expansion et la contraction du corps. Comme je suis reconnaissante d’avoir ces expériences dans l’histoire de ma vie”, a-t-elle ajouté.

Hilaria a continué de montrer son soutien à son mari qui fait toujours face à de multiples poursuites judiciaires à la suite de la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de son film “Rust” à Santa Fe, Nouveau-Mexique en octobre 2021.