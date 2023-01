Alec Baldwin repéré pour la première fois depuis les accusations d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle de “Rust”

Alec Baldwin a été vu pour la première fois depuis qu’il a été inculpé pour la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Il a été repéré vendredi matin, cachant son visage alors qu’il se dirigeait vers un immeuble de bureaux du centre-ville de Manhattan.

L’acteur de 64 ans a été inculpé jeudi de deux chefs d’homicide involontaire pour la mort de Hutchins sur le tournage de son film “Rouille”.

Baldwin a été aperçu vêtu d’une veste noire et d’un pantalon noir, alors qu’il se couvrait le visage d’enveloppes.

Baldwin s’est échappé rapidement alors que sa femme Hilaria parlait à la foule de journalistes qui envahissaient leur maison. Elle a été vue portant un sweat-shirt vert, avec le mot “Empathy” dessus.

Alec et Hilaria partagent sept enfants, dont une petite fille née en septembre.

Alec est également le père d’une fille de 26 ans, Ireland, qu’il partage avec son ex-femme, Kim Basinger.

Jeudi, le premier procureur de district judiciaire du Nouveau-Mexique a annoncé les accusations portées contre Baldwin et un autre membre d’équipage, plus d’un an après la mort tragique de Hutchins.

Le 21 octobre 2021, Baldwin répétait une scène sur le plateau de “Rust” au Nouveau-Mexique lorsque l’arme qu’il tenait a tiré, tuant le directeur de la photographie et blessant le réalisateur Joel Souza.

Son avocat a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire”, dans une déclaration à Fox News Digital.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Si Baldwin est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine de prison.

Une poursuite pour mort injustifiée a été déposée contre Baldwin et d’autres membres clés de la production le 15 février 2022. La famille du directeur de la photographie a intenté une action en dommages-intérêts punitifs et frais funéraires et d’inhumation, entre autres choses à déterminer à l’origine au procès. Cependant, le 5 octobre, le mari de Hutchins a annoncé que le procès civil avait été réglé en attendant l’approbation du tribunal.

Suite à la conclusion du procès civil, Matthew a révélé que le tournage de “Rust” se poursuivrait en janvier 2023, mais qu’il ne reviendrait pas au Nouveau-Mexique, où la mort de Hutchins s’est produite.

“La production de” Rust “ne reviendra pas au Nouveau-Mexique”, a déclaré Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions LLC, à Fox News Digital. “La production envisage d’autres lieux, y compris en Californie, mais aucune décision n’a été prise.”

Il n’a pas été confirmé si Baldwin rejoindra la production.

