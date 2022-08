Alec Baldwin repéré dans les Hamptons alors que l’enquête “Rust” se réchauffe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alec Baldwin se détend pendant que de nouvelles découvertes sont faites dans l’affaire de tir “Rust”.

Jeudi, Baldwin a été vu en train de déjeuner dans un bar à palourdes de luxe à Amagansett, New York, l’une des villes les plus chères des Hamptons. Baldwin, 64 ans, arborait un look décontracté, vêtu d’un t-shirt noir uni avec un short bleu. Il a associé son look à des lunettes de soleil noires et à des sandales en cuir marron.

Jeudi également, l’équipe juridique d’Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier sur le plateau de “Rust”, a critiqué le bureau du shérif du Nouveau-Mexique pour la façon dont ils ont géré l’incident mortel.

L'AVOCAT DE L'ARMURIER HANNAH GUTIERREZ-REED SLAMS LE BUREAU DU SHERIFF DE SANTA FE AU SUJET DE L'ENQUÊTE

L’avocat de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, a partagé une déclaration avec Fox News Digital jeudi, déclarant: “La principale question dans cette affaire depuis le début est d’où viennent les rondes en direct qui se sont terminées sur le plateau de Rust?”

“Comme on peut le voir dans les courriels joints, le bureau du shérif a pris la décision consciente de ne pas poursuivre cette question du tout en refusant de demander au FBI de tester l’une des rondes pour les empreintes digitales ou l’ADN”, a-t-il allégué.

ALEC BALDWIN 'RUST' SET SHOOTING A ÉGALÉ UN ACCIDENT PAR UN ENQUÊTEUR MÉDICAL ALORS QUE LES AVOCATS DE L'ACTEUR RÉPONDENT AU FBI

“Nous savons maintenant avec certitude qu’il y a eu des rondes en direct sur le plateau. Il est inconcevable que le shérif ne cherche pas de réponses à cette question fondamentale et cela pose un sérieux problème à toute l’enquête. Nous avons longtemps cherché cette réponse et n’abandonnerons pas dans poursuivre la vérité pour la trouver », conclut le communiqué.

Gutierrez-Reed était l’armurier du Ensemble “Rouille” . En octobre 2021, une arme à feu que Baldwin tenait déchargée lors d’une répétition du film, blessant mortellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Le département du shérif du comté de Santa Fe n’a fait aucun commentaire sur la déclaration de Gutierrez-Reed lorsqu’elle a été atteinte par Fox News Digital.

Samedi, une nouvelle découverte a été faite dans la fusillade mortelle de “Rust”.

Selon ABC News, qui a obtenu une copie du Rapport médico-légal du FBI le pistolet utilisé sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique n’aurait pas pu être tiré sans appuyer sur la gâchette.

Le FBI a effectué un test de décharge accidentelle et a déterminé que l’arme utilisée dans la fusillade mortelle de Hutchins “ne pouvait pas tirer sans appuyer sur la gâchette”, indique le rapport, selon le média.

Le test a montré que lorsque le marteau du revolver à simple action F.lli Pietta de calibre .45 Colt était dans les positions quart et demi-coq, le pistolet ne tirerait pas sans que la détente ne soit enfoncée.

En décembre, Baldwin, qui était en possession de l’arme à feu sur le plateau, a déclaré à ABC News qu’il n’avait pas tiré avec l’arme. “La gâchette n’a pas été tirée” Baudouin a dit . “Je n’ai pas appuyé sur la gâchette.”

L’enquête est actuellement toujours en cours.

Baldwin a de nouveau parlé de la fusillade dans une nouvelle interview avec CNN vendredi. Il a une fois de plus détourné le blâme et a révélé qu’il avait engagé un enquêteur privé au milieu de l’enquête policière.

“Ce détective privé, comme vous le savez probablement, n’a pas eu de mal à accéder au personnel du département du shérif et cette personne nous a dit, entre guillemets, ‘nous savons dans le département depuis janvier qu’Alec ne serait pas accusé d’un crime », a-t-il expliqué.

L’acteur a également partagé un extrait d’un article sur son compte Instagram vendredi.

“La partie la plus importante de cet article est cette première phrase. Personne n’a jamais soutenu, de ma part, qu’un pistolet armé était parti sans appuyer sur la gâchette. Le pistolet n’a jamais été armé. Jamais. Le chien a été reculé aussi loin car il pouvait aller SANS armer le pistolet. Lorsqu’il était relâché, il faisait tirer le pistolet. Pas armé. Pas d’appui sur la gâchette. Tirez le marteau seulement… et relâchez”, a-t-il écrit avant d’ajouter : “Qui a mis la balle réelle dans le pistolet ? “

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.