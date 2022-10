Alec Baldwin rend hommage à Halyna Hutchins un an après le tournage de “Rust”

Cela fait un an que Halyna Hutchins a été tuée par balle sur le tournage de “Rust” au Nouveau-Mexique et Alec Baldwin partage un post sur Instagram pour se souvenir du défunt directeur de la photographie.

“Il y a un an aujourd’hui…” Baldwin, 64 ans, a légendé l’image de Hutchins. L’acteur a limité les commentaires sur la publication Instagram, mais les fans ont pu écrire quelques réflexions.

“Une si triste journée pour vous tous”, a écrit une personne. “Mes plus sincères condoléances à sa famille et à vous”, a ajouté une autre personne. D’autres ont critiqué Baldwin pour avoir partagé le message, une personne écrivant: “Inapproprié. Cela pourrait être très mal compris.”

“Vous êtes audacieux”, a déclaré un autre commentateur.

Hutchins est mort lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée alors qu’il répétait une scène sur le tournage du film du Nouveau-Mexique le 21 octobre 2021. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

TOURNAGE “ROUILLE” D’ALEC BALDWIN : OÙ EN EST L’ENQUÊTE UN AN PLUS TARD

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle et à nouveau lors d’un récent épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché.

“À l’occasion de l’anniversaire de la tragédie du tournage du film ‘Rust’ dans le comté de Santa Fe, la procureure de district Mary Carmack-Altweis reste déterminée à poursuivre la justice pour les victimes et à obtenir des réponses pour la communauté”, Heather Brewer, porte-parole du Bureau de a déclaré le premier procureur de district judiciaire de l’État du Nouveau-Mexique à Fox News Digital dans un communiqué.

“Dès que le procureur de district recevra le rapport complet du shérif du comté de Santa Fe, elle et son équipe d’avocats et d’enquêteurs professionnels examineront en profondeur toutes les preuves et prendront une décision réfléchie quant à l’opportunité de porter des accusations contre les personnes impliquées. Personne n’est au-dessus de la loi et chaque victime mérite justice.”

ÉMOTIONNEL ALEC BALDWIN SE RAPPELLE DU TOURNAGE “ROUILLE” : “SI J’AI SENTI QUE J’ÉTAIS RESPONSABLE, JE POURRAIS M’ÊTRE TUÉ”

Baldwin pourrait toujours faire face à des accusations liées à la fusillade mortelle.

“Les poursuites” Rust “pourraient potentiellement être des poursuites d’un (1) à quatre (4) accusés”, a écrit Mary Carmack-Altwies, première procureure du district judiciaire du Nouveau-Mexique, dans les documents déposés pour une subvention d’urgence. “L’un des accusés possibles est l’acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin.”

Une poursuite pour mort injustifiée a été déposée contre Baldwin et d’autres membres clés de la production le 15 février.

Le procès a nommé Baldwin et d’autres personnes “responsables de la sécurité sur le plateau” et a appelé “un comportement imprudent et une réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de la famille Hutchins.

Cependant, le 5 octobre, Matthew Hutchins, le mari du défunt directeur de la photographie, a annoncé que le procès civil avait été réglé en attendant l’approbation du tribunal.

“Rust” devrait reprendre le tournage en janvier, avec Matthew Hutchins comme producteur exécutif.

Le film occidental est maintenant à la recherche de lieux, mais a confirmé que les acteurs et l’équipe ne reviendraient pas au Nouveau-Mexique, où la mort de Hutchins s’est produite.

“La production de” Rust “ne reviendra pas au Nouveau-Mexique”, a déclaré mercredi Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions LLC, à Fox News Digital. “La production envisage d’autres lieux, y compris en Californie, mais aucune décision n’a été prise.”

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si Baldwin rejoindra la production, l’annonce initiale de Matthew Hutchins indiquait que la production reprendrait avec “des acteurs principaux originaux”.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.