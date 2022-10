Alec Baldwin rend hommage à Halyna Hutchins à l’occasion de son anniversaire de décès – Hollywood Life

Voir la galerie





Alec Baldwin

Alec Baldwin64 ans, se souvient du cinéaste Halyna Hutchins un an après le tragique accident survenu sur le tournage de Rouiller qui a mis fin à sa vie. « Il y a un an aujourd’hui… », a-t-il sous-titré une image (vue ici) de Halyna actionnant une caméra. Halyna a été assassinée sur le tournage du film occidental controversé au Nouveau-Mexique après qu’Alec a tiré avec un pistolet à hélice chargé de balles réelles et l’a frappée. Halyna, qui était directrice de la photographie, avait 42 ans lorsqu’elle est décédée. Le réalisateur du film Joël Souza49 ans, a également reçu une balle dans l’épaule mais a survécu à ses blessures.

La section des commentaires d’Alec a été immédiatement inondée de prières, de bons vœux et de pensées envoyées à la fois à la famille d’Alec et de Haylna. “Reste fort mon ami. En pensant à vous et à tous ceux qui sont touchés par ce terrible accident », acteur bien-aimé Leslie Jordan, 67 ans, a écrit. “Je vous souhaite du réconfort et vous envoie de l’amour”, activiste Gène Baur ajoutée.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre quiconque impliqué dans cet horrible incident, mais le bureau du shérif de Santa Fe enquête toujours sur la mort de Haylna. Alec et d’autres membres de la production, cependant, ont été poursuivis à plusieurs reprises, y compris par la famille du défunt directeur de la photographie. Le procès pour mort injustifiée a eu lieu en février 2022, environ quatre mois après sa mort tragique sur le plateau, et a appelé Alec et les producteurs du film pour avoir fait preuve d’un “comportement imprudent”.

Le procès est maintenant en train d’être rejeté, selon une déclaration du mari de Halyna, Matthieu Hutchinsqu’il a publié le 5 octobre. “Nous sommes parvenus à un règlement, sous réserve de l’approbation du tribunal, pour notre affaire de mort injustifiée contre les producteurs de Rouiller, y compris Alec Baldwin et Rust Movie Productions, LLC. Dans le cadre de ce règlement, notre dossier sera rejeté », a-t-il déclaré. « Le tournage de Rouillerque je vais maintenant produire en tant que producteur exécutif, reprendra avec tous les principaux acteurs originaux à bord en janvier 2023. »

“Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin)”, a poursuivi Matthew dans le communiqué. « Nous pensons tous que la mort d’Halyna est un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au travail final de Halyna.

Avant le dépôt, le Jus de coléoptère l’acteur s’est assis avec ABC Bonjour Amérique et a affirmé qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui avait tué Halyna. “Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et j’appuierais sur la gâchette, jamais”, a-t-il expliqué. “Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété”, a-t-il ajouté. Un rapport médico-légal du FBI publié en août a cependant déclaré que l’arme qui était dans la main d’Alec “ne pouvait pas être tirée sans appuyer sur la gâchette”, selon ABC Nouvelles.