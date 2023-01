Alec Baldwin reconnu coupable d’homicide involontaire sera une ” bataille difficile ” : des experts juridiques expliquent pourquoi

Condamner Alec Baldwin pour homicide involontaire pourrait s’avérer être une “bataille difficile”, selon des experts juridiques.

L’acteur fait face à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire dans la mort de Halyna Hutchins. Le directeur de la photographie est décédé le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée sur le tournage du film occidental “Rust”.

L’armurier Hannah Gutierrez-Reed et le réalisateur adjoint Dave Halls étaient les seuls autres membres de l’équipe qui auraient manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau. Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Malgré les accusations portées jusqu’à 18 mois de prison ou cinq ans obligatoires s’il est reconnu coupable avec une arme à feu améliorée, Baldwin pourrait ne pas voir la prison.

ALEC BALDWIN DEVRAIT “GARDER SA BOUCHE FERMÉE” AU MILIEU DES ACCUSATIONS DE TIR MORTEL “ROUILLE”: EXPERTS JURIDIQUES

L’avocate Kate Mangels du cabinet d’avocats Kinsella Weitzman Iser Kump Holley a déclaré à Fox News Digital qu’il n’est pas “rare” qu’une personne impliquée dans une affaire très médiatisée soit accusée d’un “crime plus grave”.

“Je pense que ce que l’accusation a potentiellement fait ici a été d’accuser Alec Baldwin d’une sorte de crime plus grave avec potentiellement l’espoir qu’ils obtiendront un accord sur un crime moins grave”, a déclaré Mangels, qui n’est pas impliqué dans l’affaire. expliqué. “Je pense donc qu’il n’est pas rare que les procureurs inculpent une sorte de crime plus grave, même s’il sera plus difficile de prouver ce crime.”

Voici un aperçu de ce que l’accusation devrait prouver pour condamner Baldwin :

Pour le premier chef d’homicide involontaire, il faudra une preuve de négligence. Il est passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $ en vertu de la loi du Nouveau-Mexique.

“Tout ce qu’ils ont à faire est de convaincre un jury qu’Alec Baldwin a commis un délit d’utilisation négligente d’une arme à feu, ce qui inclut l’élément de négligence criminelle. Et c’est fait”, a déclaré l’avocate de la défense pénale Lara Yeretsian, qui n’est pas non plus impliquée dans l’affaire. expliqué à Fox News Digital. “Il est condamné. Maintenant, peuvent-ils établir que c’est une autre histoire.”

Elle a continué: “L’argument va être que ce n’était en aucune façon une utilisation négligente parce que c’était une répétition, c’était censé être un pistolet froid.

“Il ne pouvait pas raisonnablement le savoir. Donc, il n’y a pas de négligence criminelle, en d’autres termes.”

ALEC BALDWIN DANS ‘RUST’ : DES EXPERTS RÉVÈLENT L’IMPACT DES ACCUSATIONS CRIMINELLES SUR LE FILM

La deuxième accusation d’homicide involontaire est “dans la commission d’un acte licite”. Il comporte un seuil plus élevé d’actes répréhensibles et comprend une “amélioration des armes à feu” qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison obligatoire parce que l’infraction a été commise avec une arme à feu.

Les procureurs devraient montrer que cela a été fait “avec un mépris délibéré des droits ou de la sécurité d’autrui d’une manière dangereuse”.

“Est-ce que cela a été fait de manière imprudente, gratuite ou délibérée de telle manière que personne d’autre ne l’aurait fait de cette façon?” a noté Yeretsian.

L’avocat de la défense pénale a expliqué que pour que Baldwin soit reconnu coupable de la deuxième accusation d’homicide involontaire, il aurait dû être conscient du danger présent.

“Je peux voir un argument selon lequel non, il n’était pas conscient du danger”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Au contraire. Il était en fait réconforté. On lui a en fait dit que c’était sans danger. On lui a dit que c’était un pistolet froid. Alors pourquoi s’inquiéterait-il même? Il n’a aucune raison d’être conscient d’un danger. Il a deux personnes il s’appuie ici. Ce n’est pas son travail. Il n’est pas l’expert. Il n’est pas celui formé sur les armes à feu et la sécurité. Ce n’est pas son travail de s’assurer que ce sont des armes blanches. Je veux dire, vous avez des personnes embauchées pour cela ces devoirs.”

Mangels a également convenu que l’accusation aurait du mal à prouver les accusations portées contre Baldwin.

“Sur la base de ce que le public sait, il semble qu’il serait difficile pour l’accusation de prouver qu’il avait l’état d’esprit suffisant pour justifier ces accusations”, a déclaré Mangels à Fox News Digital. “Ils auraient besoin de prouver qu’il était conscient ou aurait dû être conscient du danger et qu’il a ensuite agi d’une manière où il a ignoré ce danger.”

“Sur la base de ce que nous savons, il semble qu’il s’appuyait sur des procédures bien comprises qui avaient été mises en place et qui conduiraient un jury à croire qu’il agissait raisonnablement parce qu’il agissait de la manière qui se fait sur les plateaux de cinéma où il y a ces procédures mises en place », a expliqué Mangels.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Non seulement l’accusation aura du mal à prouver l’homicide involontaire, mais l’ancien procureur fédéral Neama Rahmani a déclaré à Fox News Digital que des erreurs avaient été commises dans la manière dont l’État avait traité les accusations, y compris l’accord de plaidoyer accordé au directeur adjoint Halls.

“Ce n’est pas ce que vous faites parce qu’il va être déchiré lors du contre-interrogatoire”, a-t-il déclaré. “Il va être le premier témoin de la défense, non seulement parce qu’en fait, il a fait la représentation à Baldwin qu’il s’agissait d’un pistolet froid et la défense va faire valoir qu’il peut raisonnablement se fier à cette représentation, mais vous lui avez donné une claque sur le poignet. Vous lui avez donné un accord sans délai – un délit et ensuite six mois de probation. Ce n’est rien.

Rahmani, qui n’est pas impliqué dans l’affaire, a souligné que l’accord de plaidoyer de Halls deviendrait “du fourrage” pour le contre-interrogatoire, si cela allait jusqu’au procès.

“Vous ne voulez jamais donner ce genre d’accord parce que pendant que cette affaire est en cours, ce que vous voulez faire, c’est dire à quelqu’un comme Dave Halls, ‘Alors écoutez, vous témoignez, et vous témoignez honnêtement, après l’affaire, nous pouvons parler de ce qu’est un disposition potentielle serait », parce qu’ils créent du fourrage pour le contre-interrogatoire », a expliqué Rahmani. “L’accord qu’il a obtenu, la disparité des peines entre Halls, qui est sans doute plus coupable et avec plus de négligence que Baldwin, n’a aucun sens.”

L’avocat de Baldwin a qualifié la décision d’inculper l’acteur de “erreur judiciaire.”

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel à Fox News Digital dans un communiqué. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les procureurs disent qu’un jury peut finalement décider quelle définition d’homicide involontaire poursuivre. Mais d’abord, un juge aura 60 jours pour déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour poursuivre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.