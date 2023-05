Alec Baldwin réagit au fait d’être grand-père après la naissance d’un bébé en Irlande – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lumeimages/Shutterstock

Les félicitations s’imposent pour Alec Baldwin! L’acteur de 65 ans, nominé aux Oscars, est devenu grand-père pour la première fois en tant que sa fille Irlande Baldwin27 ans, vient d’accueillir une petite fille avec son petit ami André Allen Anjos (RAC). Alec s’est rendu sur son Instagram le vendredi 19 mai pour célébrer la bonne nouvelle avec un cliché de lui-même tenant l’Irlande alors qu’il était tout-petit sur ses genoux. « Mon premier bébé a eu son premier bébé. Beaucoup d’amour à vous trois ! le fier grand-père a partagé.

La photo du célèbre père et fille n’aurait pas pu être plus mignonne. Alec, qui a accueilli l’Irlande avec son ex-femme, Kim Basingerétait tout sourire en portant un short et un polo alors qu’Ireland était en pyjama et faisait la grimace en jouant avec son papa.

L’Irlande avait révélé la grande nouvelle sur son propre Instagram le jeudi 18 mai. Elle a partagé un selfie d’hôpital avec son beau RAC et la douce petite fille. La première photo de famille était sous-titrée « Holland », le nom de leur nouvelle fille. Les nouveaux parents avaient annoncé qu’ils attendaient le Nouvel An avec une photo de l’échographie.

Comme les fans le savent, Alec a la possibilité de devenir grand-père plusieurs fois, car il partage également une grande progéniture avec sa femme. Hilaria Baldwin. Le couple a accueilli son dernier bébé en septembre 2022, une fille, portant le nombre de leurs enfants à sept.

Alors que la mère irlandaise Kim n’a pas encore partagé ses félicitations sur ses réseaux sociaux, l’actrice oscarisée a anticipé la naissance avec quelques messages incroyablement encourageants. Le mardi 16 mai, elle a partagé un montage de l’Irlande grandissant via Instagram, avec la légende : « C’était mon bébé… et elle aura bientôt… le sien… » Et le jour de la fête des mères, elle partage une douce photo d’elle-même. et l’Irlande avec un incroyable message d’amour, qui disait en partie : « La meilleure chose que je ferai de ma vie… C’est d’avoir eu quelque chose à voir avec le fait d’amener cette petite âme sur cette planète… »

On dirait que la petite Hollande va être entourée d’amour familial ! Félicitations aux nouveaux grands-parents Alec et Kim!

