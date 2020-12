Alec Baldwin– acteur primé, mari, père de six enfants et, apparemment, diffuseur de combat expert pour les couples.

Ce fut le cas pour un couple que l’acteur a rencontré à New York il y a quelques années. Comme l’histoire qui a été partagée de manière anonyme sur @OverheardCelebs est allé, un couple maintenant marié se battait à Washington Square Park quand ils ont soudainement croisé le chemin du Saturday Night Live acteur.

« Cela devenait assez chaud, et mon petit ami de l’époque a élevé la voix et a dit quelque chose qui sonnait très final », a rappelé la personne sur le compte Instagram. «Mon visage était entre mes mains, mais tout d’un coup je l’entends dire: ‘Salut, comment vas-tu?’ d’une voix très joyeuse. J’ai levé les yeux, essuyé mes larmes et me suis retourné pour voir Alec Baldwin (et ses deux chiens) se tenir derrière nous. «

La personne anonyme a décrit comment l’acteur et leur petit ami ont eu une brève conversation. «Après quelques minutes, nous avons dit au revoir et nous nous sommes assis là avec incrédulité», lit-on dans le message. «Alec Baldwin entamant une conversation avec désinvolture a calmé le moment et a effectivement sauvé notre relation. À ce jour, je crois qu’il nous a entendus nous battre et a décidé d’intervenir pour aider à aplanir les choses. Si jamais vous lisez ceci, Alec, merci.

Bien que le destin – et les pouvoirs des médias sociaux – l’auraient, Baldwin l’a lu … et a commenté avec le genre de réaction que vous attendez de la star de la comédie.