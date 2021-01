L’acteur a dit adieu à la plate-forme de médias sociaux lundi à la suite du tollé suscité par les affirmations de sa femme sur le fait d’avoir un héritage espagnol.

« Twitter est comme une fête où tout le monde crie », lit-on dans son tweet. « Pas vraiment une fête. Au revoir pour l’instant. »

Hilaria Baldwin a fait face à des réactions négatives après que certains sur les réseaux sociaux aient commencé à l’accuser de simuler un accent espagnol et à se demander si elle était née sur l’île espagnole de Majorque.

Des vidéos d’elle parlant avec un accent sont apparues sur les réseaux sociaux et des personnes qui prétendaient avoir fréquenté le lycée avec elle ont également posté pour contester son affirmation selon laquelle elle était venue aux États-Unis à l’âge de 19 ans pour fréquenter l’université.

L’expert en mode de vie et podcasteur a cherché à expliquer ce qu’elle considérait comme de la confusion.

« C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui le demandent – je vais réitérer mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant », a-t-elle déclaré dans une vidéo sur son compte Instagram. « Je suis né à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et soeurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis. »

Alec Baldwin a semblé défendre sa femme dans une longue vidéo qu’il a publiée sur son compte Instagram vérifié dans laquelle il a parlé des médias sociaux.

« Il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps sur les gens que j’aime, qui me tiennent à cœur, qui sont ridicules », a-t-il dit « Je veux dire, tout simplement ridicule. »

Ce n’est pas la première fois que la star du « 30 Rock » fait une pause sur Twitter.