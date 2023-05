C’est un enveloppement sur « Rust ».

Alec Baldwin s’est rendu sur Instagram pour célébrer le dernier jour du tournage de son tristement célèbre western dans le Montana. La production s’était arrêtée à l’automne 2021, après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins ait été abattue sur le plateau.

« Dernier jour de tournage de RUST dans le Montana », a écrit Baldwin sous une photo des acteurs Frances Fisher et Patrick Scott McDermott. Le film tournait initialement au Nouveau-Mexique, avant de changer de lieu après l’incident mortel.

« Désolé de ne pas avoir pu travailler avec cette légende vivante, la grande @francesfisher », a écrit l’acteur de 65 ans. « Patrick, je t’envie. »

Baldwin a évoqué le chemin ardu emprunté pour mener à bien le projet, en écrivant : « La route a été longue et difficile. Mais nous arrivons au bout du chemin aujourd’hui. Félicitations à Joel [Souza]Bianca [Cline] et l’ensemble du casting et de l’équipe. »

Souza – qui a été blessé dans la fusillade qui a tué Hutchins – est le scénariste et réalisateur original du film, tandis que Cline a remplacé Hutchins en tant que directeur de la photographie.

« Rien de moins qu’un miracle », a conclu Baldwin.

Le message a généré une réponse relativement positive de la part des fans, dont beaucoup ont félicité Baldwin d’avoir finalement terminé le projet.

« Quel groupe de professionnels formidables vous donnez à fond pour terminer ce film… contre toute attente », a commenté un utilisateur.

« J’espère que tout se passera bien avec la sortie. Et passer à autre chose », a ajouté un autre.

Une autre personne était moins ravie du choix des mots de Baldwin pour décrire Fisher. « Je n’arrive pas à croire que vous ayez dit « légende vivante » compte tenu de… », ont-ils écrit.

Baldwin a été initialement accusé d’homicide involontaire au début de 2022, après qu’une répétition du film ait mal tourné.

Baldwin tenait une arme à feu lorsque l’arme a tiré et tué Hutchins, blessant également Souza.

L’affaire a ensuite été classée devant le premier tribunal de district judiciaire du Nouveau-Mexique, bien que de nouvelles accusations puissent être portées contre Baldwin à l’avenir. La star de « 30 Rock » fait toujours face à d’autres poursuites civiles, dont une de la famille de Hutchins, ainsi qu’à une poursuite intentée par la superviseure du scénario de « Rust », Mamie Mitchell. Les deux parties sont représentées par Gloria Allred.

« M. Baldwin devrait savoir que nous restons déterminés à nous battre et à gagner pour nos clients et à le tenir responsable d’avoir pointé une arme chargée sur Halyna Hutchins, d’avoir appuyé sur la gâchette et de l’avoir tuée », a déclaré Allred dans un communiqué. « M. Baldwin peut prétendre qu’il n’est pas responsable d’avoir appuyé sur la gâchette et d’avoir éjecté une balle réelle qui a mis fin à la vie de Halyna. »

« Il peut courir au Montana et prétendre qu’il n’est qu’un acteur dans un film du Far West mais, dans la vraie vie, il ne peut pas échapper au fait qu’il a joué un rôle majeur dans une tragédie qui a eu des conséquences réelles pour Halyna, sa mère. , père, sœur et collègue », poursuit le communiqué.

Baldwin a nié avoir appuyé sur la gâchette.