Alec Baldwin poursuivi pour 25 millions de dollars par la famille d’un Marine déchu dans une affaire de diffamation – National

Alec Baldwin est poursuivi pour diffamation et négligence dans le cadre d’un procès intenté par des membres de la famille d’un Marine déchu qui affirment que l’acteur a accusé un membre de la famille d’être un “insurgé” au Capitole américain le 6 janvier 2021.

La poursuite, qui demande 25 millions de dollars de dommages-intérêts, a été déposée par les deux sœurs et la veuve du caporal suppléant Rylee J. McCollum, qui a été tué lors d’un attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan, le 26 août 2021. La famille poursuit également Baldwin pour atteinte à la vie privée et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Baldwin et son avocat n’ont pas répondu publiquement au procès.

Après la mort de McCollum, un GoFundMe a été créé pour fournir une aide financière à la veuve du Marine, Jiennah McCollum, “et à sa fille qui va bientôt naître”. Le procès prétend que Baldwin, 64 ans, a contacté la sœur de McCollum, Roice McCollum, afin d’envoyer un chèque de 5 000 $ à la nouvelle veuve en «hommage à un soldat tombé».

Dans cette photo non datée publiée par la 1re Division de marines, Camp Pendleton/US Marines est Marine Corps Lance Cpl. Rylee J. McCollum, 20 ans. Sa famille a déposé une plainte en diffamation contre l’acteur Alec Baldwin.

Les choses ont tourné au vinaigre le 3 janvier 2022, lorsque le procès indique que Roice “a publié une photo d’une foule de manifestants au Washington Monument sur sa page Instagram en prévision du premier anniversaire de sa présence au 6 janvier 2021 Manifestation à Washington, DC.

Lors de la manifestation, des centaines de partisans du président de l’époque, Donald Trump, se sont rassemblés au Capitole des États-Unis pour protester contre les résultats des élections de 2020. La manifestation a atteint son paroxysme lorsque plusieurs émeutiers sont entrés de force dans le bâtiment du Capitole, déclenchant la panique et la violence.

Selon le procès, Baldwin a envoyé un message à Roice sur Instagram à propos de son message. Baldwin aurait écrit: “Quand j’ai envoyé les dollars pour votre défunt frère, par respect pour son service à ce pays, je ne savais pas que vous étiez un émeutier du 6 janvier.”

Le dossier juridique affirme que Roice “n’a jamais été détenue, arrêtée, accusée ou reconnue coupable d’un crime associé à sa participation à l’événement du 6 janvier 2021 à Washington, DC”.

« Manifester est parfaitement légal dans le pays et j’ai déjà rencontré le FBI. Merci bonne journée!” Roice a répondu au message de Baldwin, conformément au procès.

Baldwin a alors répondu, en envoyant prétendument un message à Roice : « Je ne pense pas. Vos activités ont entraîné la destruction illégale de biens publics, la mort d’un agent des forces de l’ordre, une atteinte à la certification de l’élection présidentielle. J’ai reposté ta photo. Bonne chance.”

L’acteur a posté une photo du compte Instagram de Roice sur sa propre page environ 20 minutes après avoir envoyé le message. Le procès affirme que Roice a presque immédiatement “commencé à recevoir des messages hostiles, agressifs et haineux de la part des partisans de Baldwin”.

Au moment d’écrire ces lignes, Baldwin compte 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. (Selon le procès, Baldwin avait 2,4 millions d’abonnés au moment où il a posté sur Roice.)

“Beaucoup de Trumpsters sonnent ici avec le cri actuel selon lequel l’attaque contre le Capitole était une manifestation (dont une forme plus pacifique a fait emprisonner de nombreux autres manifestants) et un exercice de démocratie”, a écrit Baldwin dans la légende du message.

« J’ai proposé d’envoyer sa belle-sœur [Jiennah McCollum] quelques $ en hommage à son défunt frère, sa veuve et leur enfant. Ce que j’ai fait. En hommage à un soldat tombé », a-t-il poursuivi. « Alors je trouve ça. La réalité est plus étrange que la fiction.”

“J’ai soutenu avec gratitude la campagne gofundme tout en ne sachant pas que la femme que j’ai approchée est une insurgée. Je pense que c’est… remarquable », a écrit Baldwin.

Le message de la page de Roice a depuis été supprimé.

L’autre sœur de McCollum, Cheyenne, et sa veuve Jiennah ont également commencé à recevoir “des messages haineux et même des menaces de mort”, selon le procès. Jiennah, qui est noire, a également reçu des messages la qualifiant de «raciste».

Ni Cheyenne ni Jiennah n’étaient présentes au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Un communiqué de presse du cabinet d’avocats représentant la famille intitulé Baldwin’s post “fusible-éclairage.” Dans le procès, la famille affirme que Baldwin “a compris sans équivoque qu’en transmettant le flux Instagram de Roice à 2,4 millions d’abonnés partageant les mêmes idées et en publiant son commentaire, cela entraînerait l’assaut de menaces et de haine qu’il a fait”.

La famille demande un procès devant jury.

Dans le communiqué de presse, l’un des avocats de la famille, Dennis Postiglione, a déclaré que, quel que soit l’alignement politique d’une personne, “ce que Baldwin a fait ici ne devrait jamais être autorisé”.

“Il est l’une des personnes les plus reconnaissables du pays et ses médias sociaux suivent cinq fois la population de l’État du Wyoming”, a poursuivi Postiglione. “Il a volontairement abusé de cette plate-forme et a fait vivre l’enfer aux McCollum à un moment où ils commençaient tout juste à faire face à la mort de Rylee. Ce procès le tiendra responsable devant la famille McCollum et le fier héritage du caporal suppléant McCollum.

La famille a déposé la plainte pour la première fois le 17 janvier 2021 devant le tribunal de district du Wyoming aux États-Unis. Le costume était plus tard renvoyé en mai, car le tribunal n’avait pas compétence sur Baldwin, qui vit à New York.

Le 19 août, la famille a intenté une deuxième action en justice dans le district sud de New York.

















