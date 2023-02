Alec Baldwin poursuivi par la famille de Halyna Hutchins pour la fusillade mortelle de “Rust”

Alec Baldwin est poursuivi par la famille de Halyna Hutchins après la mort du directeur de la photographie sur le tournage de “Rust”.

Hutchins est décédé le 21 octobre 2021 après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique.

L’avocate Gloria Allred a annoncé qu’une conférence de presse concernant le procès aura lieu jeudi. Elle représente les parents et la sœur de Hutchins.

Une poursuite pour mort injustifiée avait déjà été déposée contre Baldwin et d’autres membres clés de la production le 15 février 2022 par le mari de Hutchin, Matthew Hutchins.

Le procès nommé Baldwin et d’autres qui “sont responsables de la sécurité sur le plateau” et ont dénoncé “un comportement imprudent et une réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de la famille.

Les avocats de Matthew Hutchins ont interrogé des témoins avant de déposer et ont créé une vidéo compilant les preuves du procès pour mort injustifiée. Dans la vidéo partagée lors d’une conférence de presse, les avocats de Hutchins ont réitéré les affirmations des membres d’équipage selon lesquelles l’ensemble “Rust” n’était pas sûr. Le procès a affirmé que Baldwin, qui était également producteur du film, et d’autres équipes et acteurs de “Rust” avaient commis des “violations majeures” de la sécurité sur le plateau.

La famille du directeur de la photographie a intenté une action en dommages-intérêts punitifs et en frais funéraires et d’inhumation, entre autres, à déterminer à l’origine au procès. Cependant, le 5 octobre, Hutchins a annoncé que le procès civil avait été réglé en attendant l’approbation du tribunal.

Baldwin a été accusé de deux chefs d’homicide involontaire coupable le 31 janvier – plus d’un an après la mort de Hutchins.

Les procureurs ont exposé leur dossier contre Baldwin en détail dans le documents sur les causes probables également publié le 31 janvier.

“La déviation de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins”, indiquent les documents.

“En ne recevant pas la formation requise sur les armes à feu, en ne vérifiant pas l’arme à feu avec l’armurier, en laissant l’armurier laisser les armes à feu dans l’église sans être présent, en s’écartant de la pratique consistant à n’accepter que l’arme à feu de l’armurier, en ne traitant pas les plaintes de sécurité sur le plateau et/ou s’assurer que des réunions de sécurité ont eu lieu, mettre son doigt sur la gâchette d’une vraie arme à feu alors qu’une réplique ou un pistolet en caoutchouc aurait dû être utilisé, pointer les armes à feu vers Hutchins et Souza, et le maniement général des armes à feu dans un manière négligente, Baldwin a agi avec un mépris délibéré pour la sécurité des autres et d’une manière qui a mis en danger d’autres personnes, en particulier Hutchins et Souza.”

L’armurier Hannah Guiterrez-Reed et le réalisateur adjoint Dave Halls étaient les seuls autres membres de l’équipe qui auraient manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau.

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

