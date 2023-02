Alec Baldwin poursuivi en justice par la famille ukrainienne du directeur de la photographie tué — RT Games & Culture

La famille de la regrettée directrice de la photographie américano-ukrainienne Halyna Hutchins poursuit l’acteur hollywoodien Alec Baldwin pour sa fusillade mortelle sur le tournage de “Rust”.

Les parents et la sœur de Hutchins ont annoncé jeudi leur décision de poursuivre Baldwin et d’autres membres de l’équipe de production via leur avocate, Gloria Allred. Les proches des cinéastes, qui vivent près de Kiev, la capitale ukrainienne, cherchent “rémunération non précisée”.

Ils affirment que l’acteur ne les a pas contactés “pour même dire qu’il était désolé,” dit l’avocat. “Nous n’avons pas entendu parler d’Alec Baldwin, l’homme au pistolet”, a déclaré la famille, citée par Allred.

Les producteurs de Baldwin et de “Rust” ont réglé un procès séparé avec le mari américain de Halyna, Matthew Hutchins, et leur fils pour une somme non divulguée en octobre 2022.















L’accident tragique s’est produit en octobre 2021, lors du tournage du film occidental “Rust” au Nouveau-Mexique. Baldwin, dépeignant un flingueur, pointait un revolver sur la caméra dirigée par Hutchins et le réalisateur Joel Souza tout en répétant un plan dramatique. L’arme dans la main de Baldwin a explosé, tuant Hutchins et blessant Souza.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail a déclaré en avril 2022 qu’il y avait “plusieurs défaillances de gestion” en ce qui concerne la sécurité sur le plateau et “si les pratiques standard de l’industrie étaient suivies” Hutchins serait encore en vie.

Baldwin a coopéré avec la police et soutenu qu’il s’agissait d’un accident. Il a déclaré lors d’une interview à ABC en décembre qu’il “n’a pas appuyé sur la gâchette.” Cependant, un examen médico-légal du FBI, obtenu par ABC, a conclu que le revolver “a fonctionné normalement” et n’aurait pas tiré sans que la détente ait été appuyée.

Le tournage du western fait l’objet de multiples procès. En 2021, Mamie Mitchell, une superviseure du scénario du film, a affirmé qu’il n’y avait aucune instruction pour tirer avec une arme à feu dans l’écriture. Mitchell, représentée par le même avocat que les parents de Hutchins, demande une indemnisation, car elle est en “pas en condition d’être scénariste” en raison de l’expérience traumatisante. L’armurier en chef, Hannah Gutierrez-Reed, est également la cible de plusieurs poursuites civiles et partage l’accusation criminelle avec Baldwin, bien qu’elle ait également déposé sa propre plainte contre le fournisseur de munitions.

Malgré tous les litiges en cours, le tournage de “Rust” devrait reprendre en 2023.