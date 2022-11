Alec Baldwin poursuit pour « effacer son nom » dans le tournage d’un film fatal

Disant qu’il voulait effacer son nom, Alec Baldwin a poursuivi vendredi des personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture de l’arme chargée qu’il utilisait lorsqu’elle a tiré, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’un accident de tournage en 2021 au Nouveau-Mexique.

Baldwin a déposé une plainte reconventionnelle devant la Cour supérieure de Los Angeles alléguant une négligence contre certaines des personnes poursuivies par un superviseur de scénario, Mamie Mitchell. Entre autres choses, il demande une part des dommages-intérêts que Mitchell pourrait obtenir des personnes nommées par Baldwin et leur demande de payer les dommages-intérêts évalués contre lui.

Mitchell se tenait derrière Hutchins, décédé peu de temps après avoir été blessé lors de la préparation d’une scène du film western Rouiller dans un ranch de tournage à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021.

Mitchell a poursuivi Baldwin, qui était producteur du film, la société de production et de nombreuses autres personnes impliquées pour voies de fait et négligence.

Directeur également blessé par balle

Dans sa plainte reconventionnelle, Baldwin dit que tout en travaillant sur les angles de caméra avec Hutchins lors de la répétition d’une scène, il a pointé le pistolet dans sa direction et a tiré en arrière et a relâché le marteau du pistolet, qui s’est déchargé.

Le coup de feu a mortellement blessé Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza à l’épaule.

L’acteur a déclaré que ni lui ni Hutchins ne savaient que l’arme contenait une balle réelle.

“Cette tragédie s’est produite sur un plateau de tournage – pas un champ de tir, pas un champ de bataille, pas un endroit où même une faible possibilité devrait exister qu’une arme contienne des balles réelles”, a déclaré le procès.

Baldwin a soutenu qu’on lui avait dit que l’arme était sûre et qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette. Mais un récent rapport médico-légal du FBI a révélé que l’arme n’aurait pas pu tirer à moins que la détente n’ait été appuyée.

“Plus que n’importe qui d’autre sur ce plateau, Baldwin a été considéré à tort comme l’auteur de cette tragédie. Par ces demandes reconventionnelles, Baldwin cherche à laver son nom”, indique le procès de l’acteur.

L’enquêteur a déterminé que le tir était un accident

La plainte reconventionnelle de Baldwin indique qu’il a perdu des opportunités et qu’il a été licencié à cause de la fusillade et qu’il “a également souffert physiquement et émotionnellement du chagrin causé par ces événements”.

Le bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique a déterminé que la fusillade était un accident. Cependant, les procureurs examinent la fusillade pour déterminer si des accusations criminelles doivent être déposées.

En avril, le bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a imposé une amende maximale de 137 000 $ US à Rust Movie Productions et a diffusé un récit cinglant de manquements à la sécurité, y compris des témoignages selon lesquels les responsables de la production n’ont pris que peu ou pas de mesures pour remédier à deux ratés de balles à blanc sur le plateau. à la fusillade mortelle.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est vue sur cette photo non datée reçue par Reuters le 23 octobre 2021. (Swen Studios/Reuters)

L’entreprise conteste l’amende.

Le procès de Baldwin allègue la négligence de l’armurier Hannah Guttierez-Reed; l’accessoiriste Sarah Zachry; le premier directeur adjoint et coordinateur de la sécurité David Halls, qui a remis l’arme à Baldwin ; le fournisseur de munitions Seth Kenney et sa société, PDQ Arm & Prop, qui ont également fourni des armes d’appui pour la production.

Tous ont auparavant nié toute responsabilité dans la fusillade mortelle.

En octobre, la famille de Hutchins a annoncé qu’elle avait accepté de régler un autre procès contre l’acteur et les producteurs du film, et les producteurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de redémarrer le projet en janvier.

Un avocat de Mme Gutierrez-Reed, Jason Bowles, a déclaré qu’il examinait le procès de Baldwin. Les avocats des autres accusés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, a rapporté le New York Times.

Un message téléphonique laissé par l’Associated Press demandant un commentaire de Bowles n’a pas été immédiatement renvoyé vendredi soir.