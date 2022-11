Alec Baldwin poursuit l’équipe de tournage de “Rust” — RT Games & Culture

La star hollywoodienne Alec Baldwin a accusé plusieurs membres de l’équipe de tournage du film “Rust” de négligence, ce qui a entraîné la mort de Halyna Hutchins. Il a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles vendredi dans l’espoir de “effacer son nom.”

L’incident tragique s’est produit il y a un an lors de la production du film dans un ranch du Nouveau-Mexique. Baldwin a tiré une balle réelle avec un revolver à hélice, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. L’acteur a affirmé qu’on lui avait assuré qu’il s’agissait d’un pistolet “froid”, ce qui signifie qu’il était soit vide, soit chargé de cartouches factices. Personne n’a été accusé d’un crime jusqu’à présent.

Le costume de Baldwin nomme l’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, qui était en charge de la manipulation des armes et des munitions sur le plateau, et le premier assistant réalisateur Dave Halls, qui lui a remis l’arme ce jour-là et a dit qu’elle était en sécurité. Les deux autres coaccusés sont Sarah Zachry, qui s’occupait des accessoires, et Seth Kenney, le propriétaire d’une entreprise qui fournissait des armes et des munitions au plateau.

L’avocat de Baldwin, Luke Nikas, allègue que le “La tragédie s’est produite parce que des balles réelles ont été livrées sur le plateau et chargées dans le pistolet.” Il affirme que les membres d’équipage ont enfreint les règles de sécurité lors de la manipulation de l’arme à feu, ce qui a entraîné la mort de Hutchins. La poursuite allègue en outre que Kenney a gardé son entreprise dans “désarroi” et munitions stockées “au hasard.”

Plus que quiconque sur ce plateau, Baldwin a été considéré à tort comme l’auteur de cette tragédie. Par ces demandes reconventionnelles, Baldwin cherche à laver son nom.

Selon le costume, l’acteur “doit vivre avec l’immense chagrin et le bilan émotionnel, physique et financier qui en résulte, causés par le fait que la conduite négligente, les assurances et la supervision des accusés croisés lui ont mis une arme chargée dans la main et l’ont conduit, Hutchins et tout le monde autre sur le plateau de croire que son utilisation dirigée de l’arme était sans danger.















La contre-plainte de Baldwin est intervenue après que Mamie Mitchell, la scénariste du film, a poursuivi Baldwin, Gutierrez-Reed, Halls et d’autres membres de la production l’année dernière, demandant des dommages-intérêts pour le “dommages physiques et émotionnels” elle a souffert à la suite de la mort de Hutchins.

En janvier, Gutierrez-Reed a poursuivi Kenney, affirmant qu’il avait fourni une boîte de munitions à l’ensemble, qui contenait un mélange de cartouches factices et réelles.

La famille de Hutchins a réglé un procès pour mort injustifiée avec la société de production le mois dernier. “Je n’ai aucun intérêt à me livrer à des récriminations ou à l’attribution de blâme”, Le mari de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, a déclaré.