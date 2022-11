Alec Baldwin poursuit l’équipe de “Rust” et les accuse de négligence dans le tournage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : shérif du comté de Santa Fe / SplashNews.com

Alec Baldwin a intenté une action en justice contre l’armurier sur le plateau et divers autres Rouiller membres d’équipage impliqués dans l’accident mortel Halyna Hutchins tournage le 21 octobre 2021. Selon des documents obtenus par HollywoodLa VieAlec nommé armurier sur le plateau Hannah Gutierrez-Reed, premier AD Dave Halls, maître de propriété Sarah Zachryet fournisseur d’armes Seth Kenny dans la poursuite, les accusant de négligence. Selon la plainte, ils auraient chacun contribué à donner à la star une arme chargée sur le plateau qui finirait par tirer et tuer le prometteur directeur de la photographie.

“Cette tragédie s’est produite parce que des balles réelles ont été livrées sur le plateau et chargées dans le pistolet, Gutierrez-Reed n’a pas vérifié soigneusement les balles ou le pistolet, Halls n’a pas vérifié soigneusement le pistolet et a pourtant annoncé que le pistolet était en sécurité avant de le remettre à Baldwin , et Zachry n’a pas révélé que Gutierrez-Reed avait agi de manière imprudente hors du plateau et constituait un risque pour la sécurité de ceux qui l’entouraient », a déclaré l’avocat d’Alec. Luc Nikas a écrit dans des documents de “plainte croisée” déposés le vendredi 11 novembre. HollywoodLa Vie a contacté le représentant et les avocats de Baldwin, mais n’avait pas encore reçu de réponse au moment de la publication.

La plainte allègue également qu’Alec, qui a réglé une poursuite pour mort injustifiée avec la famille de Halyna en octobre, a vu sa carrière considérablement affectée depuis l’incident. “Baldwin a également perdu de nombreuses opportunités d’emploi et les revenus associés”, lit-on en partie. “Par exemple, il a été licencié de plusieurs emplois expressément à cause de l’incident survenu Rouiller et a été ignorée pour d’autres opportunités, ce qui est le résultat direct de la négligence des accusés croisés Gutierrez-Reed, Halls, Kenney, PDQ et Zachry. Plus précisément, Alec espère “laver son nom” dans cette affaire et impliquer les membres d’équipage dans “l’inconduite” qui a mis fin à la vie d’une personne.

`L’incident survenu au Nouveau-Mexique, qui a vu Halyna, 42 ans, tuée et réalisatrice Joël Souza, 49 ans, blessé, a choqué l’industrie du divertissement et provoqué une vague d’inquiétudes quant aux conditions de sécurité sur les plateaux de tournage. Le 21 octobre, le 30 Rocher La star s’est rendue sur Twitter pour publier un hommage commémoratif à Halyna. « Il y a un an aujourd’hui… », a-t-il légendé une puissante photo (que vous pouvez voir ici) de Halyna derrière la caméra.

“Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin)”, aurait déclaré le mari de Halyna dans une déclaration à Date limite en octobre. “Nous pensons tous que la mort d’Halyna était un terrible accident.”