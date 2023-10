Alec Baldwin pourrait faire face à de nouvelles accusations criminelles alors que la fusillade de « Rust » revient devant le grand jury : procureurs

Alec Baldwin pourrait faire face à de nouvelles accusations criminelles dans la fusillade mortelle de « Rust » en 2021, ont confirmé les procureurs du Nouveau-Mexique à Fox News Digital.

« Après une enquête approfondie au cours des derniers mois, des faits supplémentaires ont été révélés qui, selon nous, démontrent la culpabilité criminelle de M. Baldwin dans la mort d’Halyna Hutchins et la fusillade de Joel Souza », ont déclaré les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis dans un communiqué. déclaration.

Ils ont ajouté : « Nous pensons que la ligne de conduite appropriée est de permettre à un panel de citoyens du Nouveau-Mexique de déterminer à partir d’ici si M. Baldwin doit être retenu pour un procès pénal. »

Les avocats de Baldwin ont répondu aux allégations dans une déclaration fournie à Fox News Digital : « Il est regrettable qu’une terrible tragédie ait donné lieu à ces poursuites malavisées. Nous répondrons à toutes les accusations devant le tribunal. »

Les accusations initiales d’homicide involontaire portées contre Alec Baldwin ont été abandonnées en avril. (Département du shérif du comté de Santa Fe)

Morrisey et Lewis ont l’intention de présenter leur cas devant un grand jury dans les deux prochains mois.

Le grand jury déterminera ensuite s’il existe une raison probable pour lier Baldwin sur des accusations criminelles.

Baldwin a été initialement accusé d’homicide involontaire en janvier, plus d’un an après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage du film de cow-boy dans lequel Baldwin a joué et également produit.

Les accusations criminelles ont été abandonnées en avril après que les procureurs spéciaux ont indiqué qu’une enquête plus approfondie et que l’analyse médico-légale requise ne serait pas terminée avant le début de l’audience préliminaire prévue en mai.

Hutchins a été tué sur le tournage du Nouveau-Mexique. le western et le réalisateur Joel Souza a été blessé par une balle provenant d’une arme que Baldwin tenait alors qu’il répétait une scène dans une église le 21 octobre 2021. Baldwin a nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Hutchins.

La société de production de Baldwin a récemment reçu l’ordre d’un juge de remettre des documents aux procureurs afin d’enquêter pour savoir s’il avait tenté de lésiner sur les mesures de sécurité afin de générer des bénéfices plus importants.

L’État a demandé les documents après L’armurier « rouille » Hannah Gutierrez Reed L’équipe juridique a indiqué qu’elle pensait qu’une formation supplémentaire en matière de sécurité avait été refusée pour des raisons financières.

Rust Movie Productions a fait valoir que l’assignation à comparaître pour les documents déposés par les procureurs spéciaux était une « expédition de phishing évidente » afin de déposer à nouveau des accusations contre Baldwin. Ils ont affirmé que les documents qu’on leur demandait de fournir étaient des « documents privilégiés et protégés ».

Cependant, le juge s’est rangé du côté de l’État et a ordonné à Rust Movie Productions de remettre les documents non expurgés aux procureurs spéciaux d’ici le 20 octobre, selon la décision déposée et obtenue par Fox News Digital.

L’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, a accusé Rust Movie Productions de « cacher » des informations dans une déclaration partagée avec Fox News Digital.

« Rust Production doit arrêter d’essayer de cacher la balle et être transparent et disponible avec les informations pertinentes », a-t-il déclaré. « Cela soulève la question suivante : pourquoi essaient-ils de cacher des informations ? »

Gutierrez Reed a plaidé non coupable en août pour homicide involontaire et falsification de preuves.

De nouvelles dates d’audience ont été fixées mardi pour la fin février à mars pour la procédure pénale de Gutierrez Reed. En outre, l’État a déposé un avis de fin de séance d’information concernant l’entretien préalable au procès de David Halls, directeur adjoint de « Rust ».