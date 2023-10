Alec Baldwin pourrait être accusé d’homicide involontaire dans la fusillade de Rust ; les procureurs enquêtant recommandent au grand jury

Les procureurs du Nouveau-Mexique ont l’intention de poursuivre l’acteur Alec Baldwin pour homicide involontaire en lien avec la fusillade mortelle de « Rust » en 2021, ont déclaré à NBC News deux sources proches du dossier.

La source ajoute que le cas de Baldwin sera porté devant un grand jury à la mi-novembre. Il y a eu récemment des discussions sur un accord de plaidoyer, selon deux sources proches du dossier.

NBC News a contacté les procureurs spéciaux affectés à l’affaire ainsi que les avocats de Baldwin pour obtenir leurs commentaires.

Cette accusation pourrait entraîner jusqu’à 18 mois de prison en cas de condamnation.

Le tournage de « Rust » au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, Nouveau-Mexique, le 23 octobre 2021. Jae C. Hong / Fichier AP

Cette dernière nouvelle intervient 5 mois après que les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis ont rejeté cette même accusation contre Baldwin en invoquant de « nouveaux faits » dans l’affaire. À l’époque, ils ont publié une déclaration se réservant le droit de réinculper Baldwin, déclarant : « Cette décision n’absout pas M. Baldwin de sa culpabilité pénale et des accusations peuvent être portées à nouveau. »

L’affaire est centrée sur un incident survenu sur le tournage du film « Rust » en octobre 2021, au cours duquel le pistolet à hélice de Baldwin a tiré à balles réelles, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Baldwin a soutenu dans des interviews avec ABC News et CNN qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

« Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi », a déclaré Baldwin dans une interview avec George Stephanopoulos d’ABC News en décembre 2021.

Lorsque les accusations d’homicide involontaire ont été abandonnées plus tôt cette année, les procureurs ont déclaré que l’arme avait peut-être été modifiée avant la fusillade et fonctionnait mal. Un rapport d’analyse de l’arme commandé par les procureurs spéciaux et publié en août a révélé que l’arme n’avait pas été modifiée.

L’armurier du film, Hannah Gutierrez Reed, a également été accusée en janvier d’homicide involontaire. En août, il a été annoncé qu’une nouvelle date de procès avait été fixée pour Reed et avait été repoussée au 21 février 2024.

L’avocat de Reed, Jason Bowles, a précédemment déclaré que Reed plaiderait non coupable. NBC News a contacté Bowles pour obtenir de plus amples commentaires et n’a pas encore reçu de réponse.

Au moment des accusations initiales, l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, avait qualifié cela de « terrible erreur judiciaire ».

En juin, le mari de Hutchins a réglé un procès pour mort injustifiée entre Baldwin et les producteurs de « Rust ». La production de « Rust » a repris ce printemps et Hutchins est producteur exécutif du projet.

« Nous pensons tous que la mort d’Halyna est un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail d’Halyna », a déclaré le veuf de Hutchins après le règlement.