Alec Baldwin plaisante avec sa femme enceinte Hilaria, le 7e enfant aura un nom « all-American »

Alec Baldwin et sa femme Hilaria ont discuté de leur septième enfant lors d’une apparition conjointe à New York cette semaine.

Le couple, qui attend leur septième enfant ensemble, a plaisanté en disant que leur prochain bébé aurait un nom « entièrement américain » tout en se mêlant aux invités du New York Philharmonic Spring Gala mercredi, selon un spectateur via Page Six.

L’acteur et producteur de 64 ans a été aperçu en train de dire à un autre participant que le couple allait nommer leur futur nouveau-né « Babe Ruth ou Chase Manhattan ». la sortie rapports.

La blague survient plus d’un an après qu’Hilaria s’est excusée pour un scandale patrimonial dans lequel l’experte en yoga/bien-être a été explosée lorsqu’il a été découvert qu’elle n’était pas réellement née en Espagne – comme elle l’avait laissé entendre – et qu’elle était plutôt née et élevé à Boston, Mass.

Le couple a choisi des noms espagnols et italiens pour leurs enfants, dont les fils Rafael Thomas, 6 ans, Leonardo Ángel Charles, 5 ans, Romeo Alejandro David, 3 ans, et Eduardo « Edu » Pao Lucas, 18 mois, et les filles Carmen Gabriela, 8 ans, et Maria Lucia, 13 mois.

Alec est également le père d’une fille de 26 ans, Ireland, qu’il partage avec son ex-femme, Kim Basinger.

Alec et Hilaria ont annoncé qu’ils attendaient un septième enfant ensemble dans un communiqué le mois dernier.

« Après de nombreux hauts et bas au cours des dernières années, nous avons une surprise excitante et une énorme surprise : un autre Baldwinito arrive cet automne », a déclaré Hilaria sous-titrée. Publier .

« Nous étions à peu près sûrs que notre famille était complète, et nous sommes plus que ravis de cette surprise. Je partage avec vous le moment où nous avons dit aux enfants – comme vous pouvez le voir, ils sont super excités ! Notre nouveau bébé est un très brillant place dans nos vies. Une bénédiction et un cadeau en ces temps incertains. Tu m’as manqué pendant ma pause des médias sociaux… Je suis de retour et j’ai hâte de continuer avec toi ce voyage sauvage que nous appelons « la vie ». Notre amour pour vous et vos proches. »

Alec a également partagé la nouvelle de son propre chef Instagram compte, en écrivant: « Si vous regardez attentivement la sauce à spaghetti, cela dit » Je reçois un autre frère. « »

Hilaria a continué à montrer son soutien à son mari Alec, qui a fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires à la suite de la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de son film « Rust » à Santa Fe, Nouveau-Mexique en octobre 2021.

Le couple a fait front commun pour sa première apparition conjointe sur le tapis rouge à New York jeudi soir pour la première de la pièce « Hangmen ».

Alec et Hilaria ont souri pour les caméras à l’extérieur du John Golden Theatre, où Hilaria, qui a affiché son baby bump sur les réseaux sociaux, était recouverte d’un caban noir. Alec sortit dans un costume gris foncé et une chemise bordeaux.

Cette semaine, Alec a dit qu’il était « reconnaissant » pour Nouveau Mexique ‘s enquête sur la fusillade mortelle sur le plateau lors de la production de son infortuné film « Rust » l’automne dernier, affirmant que le rapport de l’État le « disculpe ».

« Nous apprécions que le rapport disculpe M. Baldwin en indiquant clairement qu’il croyait que l’arme ne contenait que des cartouches factices », a déclaré Alec dans un communiqué par l’intermédiaire de son avocat le jour où le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique annoncé que la société de production du film Rust Movie Productions LLC serait condamnée à une amende maximale de 139 793 $ pour des manquements à la sécurité lors du tournage.

Baldwin a tweeté une partie du rapport sur son compte Twitter jeudi.

La partie partagée par Alec a déclaré: « Alec Baldwin, acteur et producteur, et Joel Souza, réalisateur, ont négocié avec divers producteurs pour aider à créer et à financer le projet Rust. L’autorité d’Alec Baldwin sur le plateau comprenait l’approbation des changements de scénario et des candidats acteurs. »

Alec a accidentellement tiré et tué le directeur de la photographie du film le 21 octobre alors qu’elle lui montrait dans quelle direction pointer un pistolet à hélice lors d’une répétition.

Dans une interview précédente, Alec a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette lorsque l’arme a explosé. Hutchins, 42 ans, est décédée et le réalisateur Joel Souza a été blessé lorsque la balle l’a traversée dans son épaule.

La déclaration d’Alec a poursuivi en disant que le rapport du Nouveau-Mexique précisait que son pouvoir en tant que producteur sur le film était « limité à l’approbation des changements de scénario et du casting créatif. M. Baldwin n’avait aucune autorité sur les questions faisant l’objet des conclusions de violation du Bureau, et nous sommes ravis que les responsables du Nouveau-Mexique aient clarifié ces questions critiques. »

Le rapport a donné un récit cinglant de défaillances de sécurité en violation des protocoles standard de l’industrie, y compris des témoignages selon lesquels les directeurs de production ont pris des mesures limitées ou aucune mesure pour remédier à deux ratés sur le plateau avant le tournage mortel. Le bureau a également documenté les plaintes de sécurité des armes à feu des membres d’équipage qui sont restées lettre morte et a déclaré que les spécialistes en armement n’étaient pas autorisés à prendre des décisions concernant une formation supplémentaire en matière de sécurité.

« Ce que nous avions, sur la base des conclusions de nos enquêteurs, était un ensemble de dangers évidents pour les employés concernant l’utilisation d’armes à feu et l’incapacité de la direction à réagir à ces dangers évidents », a déclaré Bob Genoway, chef du bureau de la sécurité au travail, à l’Associated Press.

Le nouveau rapport sur la sécurité au travail confirme qu’un revolver de gros calibre a été remis à Alec par un réalisateur adjoint, David Halls, sans consulter les spécialistes des armes sur le plateau pendant ou après le chargement de l’arme.

« Le coordinateur de la sécurité était présent sur le plateau et n’a pris aucune mesure directe pour résoudre les problèmes de sécurité », indique le rapport. « La direction a eu de multiples occasions de prendre des mesures correctives et a choisi de ne pas le faire. À la suite de ces échecs, le réalisateur Joel Souza et la directrice de la photographie Halyna Hutchins ont été gravement blessés. Halyna Hutchins a succombé à ses blessures. »

Brie Stimson et Stephanie Nolasco de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.