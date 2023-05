Alec Baldwin, père de 8 enfants, devient grand-père pour la première fois

Alec Baldwin est un nouveau grand-père. L’épouse de l’acteur de « 30 Rock », Hilaria, a félicité la fille de Baldwin, Ireland, jeudi, pour avoir accueilli sa nouvelle fille, Holland.

« Tous ces oncles et tantes et nous, les grands-parents, sommes tellement excités que la Hollande soit là !!! » Hilaria a écrit dans un post Instagram qui montrait le couple avec leur progéniture de sept enfants. « Félicitations à maman et papa, Ireland et Andre. On t’aime tellement ! »

Baldwin partage l’Irlande, 27 ans, avec son ex-femme Kim Basinger, 69 ans. L’Irlande et le petit ami du rappeur RAC (André Allen Anjos), 38 ans, ont d’abord partagé la nouvelle sur son Instagram avec une photo qui montrait RAC penché à côté d’elle dans son lit d’hôpital tout en elle tient le bébé dont le visage est couvert.

C’était simplement sous-titré « Hollande ».

ALEC BALDWIN A 65 ANS AVEC 7 ENFANTS DE MOINS DE 9 ANS

Baldwin, 65 ans, est impliqué dans une controverse depuis deux ans après qu’une arme à feu qu’il tenait a tiré sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Hutchins est décédé le 21 octobre 2021.

Le groupe avait répété une scène et Baldwin s’était entraîné à tirer le revolver. Une balle réelle a frappé Hutchins et le réalisateur Joel Souza, qui a été blessé.

Plus tôt cette année, Baldwin a été inculpé au Nouveau-Mexique de deux chefs d’homicide involontaire, mais les charges ont ensuite été abandonnées. Les procureurs ont expliqué que les accusations pourraient être déposées à nouveau en attendant une enquête plus approfondie.

Baldwin fait toujours face à une poignée de poursuites, dont une intentée par la superviseure du scénario de « Rust » Mamie Mitchell, ainsi qu’une autre par la mère, le père et la sœur de Hutchins. Les deux parties sont représentées par l’avocate Gloria Allred.

La relation entre Baldwin et Ireland semble s’être remise du stress subi lors de son divorce avec Basinger il y a 16 ans, lorsqu’il a traité sa fille de 11 ans de « petit cochon grossier et irréfléchi » dans une messagerie vocale divulguée.

En 2015, le couple semblait avoir mis le vilain appel derrière eux lorsque l’Irlande a tweeté une photo des deux lisant le livre pour enfants « Si j’étais un cochon ».

« Si j’étais un cochon… je serais grossier et irréfléchi bien sûr ! » Irlande a plaisanté.

Elle en a également fait la lumière lors d’un rôti de 2019 pour l’acteur, en plaisantant qu’elle n’avait pas vérifié ses messages vocaux depuis 11 ans.

Le jour de la fête des mères, Baldwin a vérifié le nom d’Hilaria et d’Irlande avec ses sœurs et sa défunte mère.

« Les femmes apportent un type puissant et unique de soins au monde », a-t-il écrit, ajoutant: « HMD à toutes les femmes qui font avancer le monde. »

Basinger a également honoré sa fille unique dans quelques publications Instagram de la fête des mères cette semaine avant l’accouchement d’Ireland.

« La meilleure chose que je ferai de ma vie… C’est d’avoir eu quelque chose à voir avec l’arrivée de cette petite âme sur cette planète… », a écrit Basinger à côté d’une photo vintage d’elle tenant la main de sa petite fille.

« Être sa mère m’a apporté tous les bonheurs… toutes les joies… et a défini les profondeurs de l’amour… Plus profond que l’océan le plus profond… Plus large que le ciel… A fait passer les étoiles jusqu’au paradis et jusqu’aux insectes dans l’herbe… … Bon dimanche à toutes ces mères incroyables là-bas…. ET BIENTÔT DISPONIBLE !!!!!!!!! La prochaine petite fille en ligne. »

Hilaria et Alec ont accueilli leur plus jeune fille Ilaria en septembre dernier. Avec Ilaria, ils partagent Carmen, 9 ans, Raphaël, 7 ans, Leo, 6 ans, Roméo, 5 ans, Eduardo, 2 ans et Maria, 2 ans.