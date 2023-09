Le principal animateur du film western indépendant « Rust » a avancé le procès contre Alec Baldwin pour la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Baldwin a perdu sa tentative de suspendre le procès car son équipe juridique a fait valoir que l’accusation spéciale dans cette affaire envisageait activement de porter de nouvelles accusations contre l’acteur, le laissant ainsi en danger criminel.

L’avocat de Baldwin a noté que le tribunal avait ajourné la conférence de planification de l’affaire jusqu’en novembre. Les plaignants ont convenu de ne pas signifier l’enquête préalable à court terme, et le tribunal a déclaré que l’équipe juridique de Baldwin était autorisée à déposer à nouveau la requête si les circonstances changeaient.

Ses avocats ont ajouté qu’ils « estiment que ce n’est pas assez de temps ».

« Nous sommes satisfaits de l’approche pratique de la Cour, qui a retardé la programmation des prochaines étapes de l’affaire jusqu’en novembre et nous a donc donné exactement la protection que nous recherchions », a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital.

Le mois dernier, le juge a également rejeté une requête visant à suspendre l’action civile en attendant la résolution de la procédure pénale, mais le juge Bryan Biedscheid a expliqué que cette décision pourrait être réexaminée à mesure que l’affaire se poursuivait.

Bien que Biedscheid ait noté l’inquiétude concernant les droits du Cinquième Amendement de Baldwin, il a rejeté la requête et a expliqué que l’équipe juridique de l’acteur pourrait éventuellement déposer des ordonnances de protection à l’avenir ou faire valoir le droit de l’acteur de « 30 Rock » au Cinquième Amendement.

L’avocat de Baldwin, Robert Schwartz, a affirmé que la décision était une « véritable injustice » et « inutile ». Il a souligné que les plaignants avaient attendu 16 mois après la fusillade, mais qu’ils souhaitaient désormais faire avancer l’affaire civile jusqu’à l’enquête préalable, tandis que Baldwin pourrait faire face à des accusations criminelles.

Ross Addiego, Doran Curtin et Reese Price ont poursuivi Baldwin, Rust Movie Productions, LLC et El Dorado Pictures pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la suite de blessures qu’ils prétendaient avoir subies sur le plateau, « y compris, mais sans s’y limiter, une perte auditive, une surdité temporaire et des vibrations ». choc », selon la plainte initiale.

Le trio a accusé Baldwin et la société de production de comportement négligent et imprudent sur le plateau qui a conduit à la fusillade mortelle de Hutchins le 21 octobre 2021.

Hutchins a été tué par balle lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait a tiré. Les deux hommes s’entraînaient à une scène de tirage croisé lorsque l’arme a explosé.

Baldwin fait également face à une poignée d’autres poursuites civiles, dont une de la part de la famille Hutchins. La mère, la sœur et le père du directeur de la photographie ont intenté une action en justice pour coups et blessures, perte du consortium, détresse émotionnelle et bien plus encore en février.

Baldwin a été initialement accusé d’homicide involontaire en relation avec la fusillade mortelle de Hutchins le 21 octobre 2021. Les procureurs spéciaux ont abandonné les charges retenues contre l’acteur de « 30 Rock » en avril.

