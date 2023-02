Alec Baldwin officiellement inculpé pour le tournage du film “Rust”

Les procureurs de Santa Fe ont déposé mardi des accusations d’homicide involontaire contre Alec Baldwin pour la fusillade mortelle sur le tournage du film “Rust”.

Ils ont allégué que l’acteur n’avait pas été correctement formé pour manipuler l’arme qui a finalement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier du film, a également été accusé des deux mêmes chefs d’homicide involontaire. David Halls, le directeur adjoint de “Rust” qui a également été impliqué dans la manipulation de l’arme qui a tué Hutchins, a signé un accord de plaidoyer, suspendant sa peine et lui accordant six mois de probation.

“Aujourd’hui, nous avons franchi une autre étape importante pour obtenir justice pour Halyna Hutchins”, Procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique dit Mary Carmack-Altwies. “Au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus des lois et justice sera rendue.”

Les avocats de Baldwin n’ont pas immédiatement fourni de commentaire.

Baldwin avait été “distrait et parlait constamment sur son téléphone portable à sa famille”, au cours de ce qui devait être une séance d’entraînement aux armes à feu de plus d’une heure, selon une déclaration de cause probable déposée conjointement avec les accusations. En raison des distractions de Baldwin, la formation qu’il a reçue a été estimée à 30 minutes, selon la déclaration du procureur.

En plus d’être la star du film, Baldwin était l’un des producteurs, le jugeant responsable du respect des protocoles de sécurité et de l’embauche de Gutierrez-Reed malgré son manque de qualifications.

“Baldwin, par acte ou omission ou omission d’agir dans sa position de producteur, a directement contribué et/ou n’a pas réussi à atténuer des actions imprudentes et dangereuses pendant une très courte période”, allègue le bureau du procureur, qui affirme qu’au moins une douzaine ” actes ou omissions d’insouciance » ont eu lieu le seul jour de la fusillade.

Selon la déclaration de cause probable, Baldwin a “affirmé publiquement qu’il est un” … expert … “dans le domaine des armes à feu et du cinéma”.

“Reed savait que Baldwin avait besoin de plus d’entraînement”, ce qui “aurait pu empêcher la fusillade mortelle”, ont déclaré les procureurs, citant une déclaration publiée par Gutierrez-Reed dans sa déposition.

Quelques heures avant le tournage, une demi-douzaine de membres de l’équipe de tournage ont quitté le plateau pour protester contre ce qu’ils considéraient comme des conditions de travail difficiles et dangereuses, selon un rapport du Los Angeles Times.

Les avocats de Gutierrez-Reed ont repoussé la déclaration de cause probable, affirmant que le procureur de district “avait complètement mal compris les faits” et “était parvenu à de mauvaises conclusions”. Ils ont également dit qu’elle avait été “refusée et écartée” lorsqu’elle a plaidé pour fournir plus de formation sur les armes à feu.

“La production lui a dit de se concentrer sur les accessoires. Hannah a demandé à Halls s’ils pouvaient nous fournir un pistolet en plastique pour la scène de répétition et il a dit non, voulant un” vrai pistolet “. Hannah a demandé à être rappelée dans l’église si Baldwin allait utiliser l’arme et Halls ne l’a pas fait”, ont déclaré les avocats Jason Bowles et Todd Bullion dans un communiqué.

“Pourtant, le procureur de district a infligé à Halls un délit de probation de 6 mois et a accusé Hannah et Baldwin d’infractions criminelles entraînant au moins 5 ans de prison. La tragédie est que si Hannah venait d’être rappelée à l’église par Halls, elle aurait joué l’inspection et empêché cette tragédie », ont-ils ajouté.

Les autorités ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elles déposeraient des accusations criminelles dans cette affaire.

Les documents déposés en association avec les accusations indiquent que Baldwin n’avait pas été correctement formé pour manipuler l’arme qui a tué Hutchins et blessé Joel Souza, le réalisateur du film, en octobre 2021.

Les preuves du bureau du procureur du district de Santa Fe affirment également que Gutierrez-Reed n’était pas qualifiée pour le rôle d’armurier pour le film, n’ayant « possédé aucune certification ou formation certifiable, ni ‘carte’ syndicale pour cette pratique, et qu’elle a admis qu’elle était la armurier pour un seul film avant cette production.”

Baldwin et Gutierrez-Reed font tous deux face à deux chefs d’homicide involontaire. Les deux sont des crimes passibles d’amendes de 5 000 $, mais l’un comprend une peine de 18 mois tandis que l’autre a une peine de cinq ans.

Les deux ont été inculpés en vertu d’une norme appelée “inculpé en vertu de l’alternative”, ce qui signifie qu’un jury décidera lequel des deux chefs d’homicide involontaire coupable s’applique.