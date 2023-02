Alec Baldwin officiellement inculpé pour «actes imprudents» ayant conduit à un tournage sur le plateau de «Rust» – National

Les procureurs ont officiellement accusé l’acteur Alec Baldwin et un armurier de plateau de tournage d’homicide involontaire en lien avec la mort en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rouiller.

Le bureau du procureur du district de Santa Fe a publié mardi une déclaration de cause probable décrivant les accusations – initialement annoncées le 19 janvier – contre Baldwin, 64 ans, et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed.

Dans le document, les procureurs ont accusé Baldwin de “de nombreux cas d’actes extrêmement imprudents” pendant la production du film.

Ils ont écrit que Baldwin “n’était pas présent” pour la formation obligatoire sur les armes à feu avant le début du tournage. Il a plutôt reçu des conseils sur le plateau, mais les procureurs allèguent qu’il était “distrait et qu’il parlait sur son téléphone portable à sa famille”. La séance d’entraînement était prévue pour une heure mais n’a duré que 30 minutes en raison de la « distraction » de Baldwin au téléphone.

Les procureurs ont écrit que le manque de formation sur les armes à feu de Baldwin “n’est pas conforme aux normes de l’industrie”. Ils ont fait valoir que si Baldwin avait effectué des contrôles de sécurité obligatoires avant de viser le pistolet sur le plateau, Hutchins n’aurait pas été tué.

Baldwin n’a pas encore commenté les accusations officielles, mais a précédemment déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’il “n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage”.

“Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles”, a déclaré l’avocat de Baldwin. “Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons.”

Gutierrez-Reed a fait valoir qu’elle avait vérifié que l’arme tirée par Baldwin était chargée de balles factices avant de la transmettre à Rouiller’s assistant réalisateur, Dave Halls, qui l’a ensuite remis à Baldwin. Les avocats de Gutierrez-Reed ont également juré de lutter contre les accusations, accusant Halls de ne pas lui avoir permis d’utiliser un pistolet en plastique pendant la scène de répétition fatale.

La déclaration du procureur décrit plusieurs “actes ou omissions d’insouciance” sur le plateau de Rouiller. Cela comprenait le fait de renoncer à l’utilisation d’un pistolet à hélice pendant les répétitions imprévues, l’ignorance volontaire des plaintes de sécurité sur le plateau et le manque de contrôles de sécurité effectués par les armuriers. Le document allègue également que Gutierrez-Reed a quitté le Rouiller opposé au protocole.

Les accusations portées contre Baldwin et Gutierrez-Reed sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $ US (6 658 $).

Halls, le directeur adjoint, a également été accusé d’utilisation négligente d’une arme mortelle pour avoir remis à Baldwin l’arme chargée. On s’attend à ce qu’il plaide coupable.

En octobre 2021, Hutchins a été frappé et tué par une arme à feu tirée par Baldwin qui contenait une « balle en direct ». Rouiller L’écrivain et réalisateur Joel Souza a également été blessé dans l’incident.

La fusillade s’est produite alors que Baldwin répétait avec ce qu’il croyait être une arme sûre, qui lui avait été fournie par Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes sur le plateau. Baldwin a toujours nié toute responsabilité dans la mort de Hutchins et a déclaré que les rondes en direct n’auraient jamais dû être autorisées sur le plateau. Il affirme qu’il ne savait pas que l’arme était chargée lorsqu’il a tiré.

En avril, des images d’Alec Baldwin quelques minutes après la fusillade mortelle ont été diffusées par la police.

Dans des séquences de répétition silencieuses, on voit Baldwin dessiner et viser rapidement un revolver F.lli Pietta 45 Long Colt, le même pistolet qui a ensuite été raté. Il est vu avec son doigt sur la gâchette.

Baldwin, dans une vidéo de police distincte, a confirmé aux policiers : “C’est moi qui tenais l’arme”.

Plus tard en août, la mort de Hutchins a été déterminée par le Bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique comme un accident à la suite d’une autopsie et d’un examen des rapports des forces de l’ordre.

À l’automne, Baldwin a conclu un règlement avec la succession de Hutchins. Dans le cadre du règlement, Matthew Hutchins est devenu producteur exécutif de Rouiller, qui devait reprendre le tournage ce mois-ci. On ne sait pas comment les nouvelles accusations affecteront les plans de reprise du film.